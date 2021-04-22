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Рома – Аталанта. АУДИО онлайн трансляция центрального матча 32-го тура Серии А

Италия
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Рома – Аталанта. АУДИО онлайн трансляция центрального матча 32-го тура Серии А

Getty Images / Global Images Ukraine

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Журналисты UA-Футбол прокомментируют поединок 32-го тура чемпионата Италии между столичной "Ромой" и "Аталантой" из Бергамо.

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Встреча седьмой и четвертой команд чемпионата проходит на фоне переполненного лазарета у "волков" и отличного настроения у "Королевы провинциалов". Бергамаски ведут борьбу за серебро, в то время как максимум "Ромы", похоже, это Лига Европы. Забьет ли Руслан Малиновский? Есть ли козыри у Фонсеки? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в четверг, 22 апреля – в 19:25 по киевскому времени.

Комментаторы: Влад Петрушевский и Егор Старков

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В статье: Аталанта (Бергамо) Серия А Руслан Малиновский Чемпионат Италии Рома (Рим) Трансляция Аудио онлайн стрим
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