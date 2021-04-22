Рома – Аталанта. АУДИО онлайн трансляция центрального матча 32-го тура Серии А

Журналисты UA-Футбол прокомментируют поединок 32-го тура чемпионата Италии между столичной "Ромой" и "Аталантой" из Бергамо.

Встреча седьмой и четвертой команд чемпионата проходит на фоне переполненного лазарета у "волков" и отличного настроения у "Королевы провинциалов". Бергамаски ведут борьбу за серебро, в то время как максимум "Ромы", похоже, это Лига Европы. Забьет ли Руслан Малиновский? Есть ли козыри у Фонсеки? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в четверг, 22 апреля – в 19:25 по киевскому времени.

Комментаторы: Влад Петрушевский и Егор Старков