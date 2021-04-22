Спортивный директор Ювентуса: Мы все еще убеждены в достоинствах проекта Суперлиги

Упоротый барыга опять за свое... Это как украинские сепаратисты... Думали отдадутся и станут на колени перед мокшами - сразу станет жить хорошо... Но жить стало невыносимо..А когда спросить его в лоб, будет сволочь рассказывать небылицы, как весело живется на оккупированной территории... Здесь на сайте их крутится несколько - самый невминяемыйОлексин (Н.) ( может подписываться, как Родитель трамвая, ZNAK_PONOSA, Счетчик Манцев и мн. другими)...