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Спортивный директор Ювентуса: Мы все еще убеждены в достоинствах проекта Суперлиги

Италия
(1 голосов)

Туринцы и мадридцы неисправимы

Спортивный директор Ювентуса: Мы все еще убеждены в достоинствах проекта Суперлиги

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Спортивный директор туринского "Ювентуса" Фабио Паратичи поделился своим мнением по поводу новообразовавшегося турнира под названием Суперлига.

"Эти 72 часа были уникальными. Мы все еще убеждены в достоинствах этого проекта. Я считаю, что это уникальная возможность помочь всей футбольной пирамиде, всей структуре".

"Как и в случае со многими реформациями, людям понадобилось бы некоторое время, чтобы все переварить. Я помню изменения в формате Лиги чемпионов, помню редизайн логотипа "Ювентуса". Мы уважаем мнение каждого, за последние 72 часа все желающие высказались".

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В статье: Ювентус (Турин) Суперлига Фабио Паратичи
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Источник:
Di Marzio

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Комментарии (3)
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Просто Квашин (Харьков)
22.04.2021 в 13:20
Упоротый барыга опять за свое... Это как украинские сепаратисты... Думали отдадутся и станут на колени перед мокшами - сразу станет жить хорошо... Но жить стало невыносимо..А когда спросить его в лоб, будет сволочь рассказывать небылицы, как весело живется на оккупированной территории... Здесь на сайте их крутится несколько - самый невминяемый Олексин (Н.) ( может подписываться, как Родитель трамвая, ZNAK_PONOSA, Счетчик Манцев и мн. другими)...
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ПетроФ (Луцьк)
22.04.2021 в 13:19
є баскетбольна суперліга. які плюси від неї в розвитку баскетболу?
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Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
22.04.2021 в 13:15
Я не проти, хай утрьох свою "суперлігу" грають, хоч до упаду. А в чемпіонатах своїх країн та в усіх інших змаганнях - їм зась. Хай там собі утрьох бурюкаються між собою ))
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