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Спортивный директор Ювентуса: Мы все еще убеждены в достоинствах проекта Суперлиги
Туринцы и мадридцы неисправимы
Getty Images / Global Images Ukraine
Спортивный директор туринского "Ювентуса" Фабио Паратичи поделился своим мнением по поводу новообразовавшегося турнира под названием Суперлига.
"Эти 72 часа были уникальными. Мы все еще убеждены в достоинствах этого проекта. Я считаю, что это уникальная возможность помочь всей футбольной пирамиде, всей структуре".
"Как и в случае со многими реформациями, людям понадобилось бы некоторое время, чтобы все переварить. Я помню изменения в формате Лиги чемпионов, помню редизайн логотипа "Ювентуса". Мы уважаем мнение каждого, за последние 72 часа все желающие высказались".
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