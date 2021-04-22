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Буффон пропускает со штрафного. ВИДЕО, как Ювентус одержал волевую победу над Пармой

Италия
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Смотреть видео обзор матча Ювентус - Парма, чемпионат Италии, 21 апреля 2021

Буффон пропускает со штрафного. ВИДЕО, как Ювентус одержал волевую победу над Пармой

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Вашему вниманию видео обзор матча Ювентус - Парма, которые встречались в 32-м туре итальянской Серии А. Туринцы пропустили в середине первого тайма - классный удар со штрафного удался Брюгману. Спасителем Ювентуса стал Алекс Сандро, который оформил дубль, еще один мяч провел Матейс де Лигт. Победа позволила Старой Синьоре вплотную приблизиться к Милану в турнирной таблице.

Итальянская Серия А. 32-й тур
Ювентус - Парма 3:1
Голы: Сандро 43, 47, де Лигт 68 - Бругман 25

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В статье: Ювентус (Турин) Алекс Сандро Парма Матейс де Лигт
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