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Анчелотти высказался о создании Суперлиги

Италия
(2 голосов)

Карло немного шокирован

Анчелотти высказался о создании Суперлиги

Новина українською

Главный тренер "Эвертона" Карло Анчелотти высказался о создании Суперлиги.

"Странный день для всех любителей футбола. Это был сюрприз. О Суперлиге мы слышали в последние несколько месяцев, но я не был уверен, что ее на самом деле создадут.

Они ошиблись. 12 клубов были не правы. Кажется, они не учли два важных момента: мнения игроков, тренеров и болельщиков", — цитирует Анчелотти football-italia.

Напомним, 19 апреля было объявлено о запуске Суперлиги, но уже 21 апреля

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В статье: Карло Анчелотти Суперлига Эвертон
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