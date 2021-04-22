Главный тренер "Эвертона" Карло Анчелотти высказался о создании Суперлиги.

"Странный день для всех любителей футбола. Это был сюрприз. О Суперлиге мы слышали в последние несколько месяцев, но я не был уверен, что ее на самом деле создадут.

Они ошиблись. 12 клубов были не правы. Кажется, они не учли два важных момента: мнения игроков, тренеров и болельщиков", — цитирует Анчелотти football-italia.

Напомним, 19 апреля было объявлено о запуске Суперлиги, но уже 21 апреля