Италия
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Анчелотти высказался о создании Суперлиги
Карло немного шокирован
Главный тренер "Эвертона" Карло Анчелотти высказался о создании Суперлиги.
"Странный день для всех любителей футбола. Это был сюрприз. О Суперлиге мы слышали в последние несколько месяцев, но я не был уверен, что ее на самом деле создадут.
Они ошиблись. 12 клубов были не правы. Кажется, они не учли два важных момента: мнения игроков, тренеров и болельщиков", — цитирует Анчелотти football-italia.
Напомним, 19 апреля было объявлено о запуске Суперлиги, но уже 21 апреля
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