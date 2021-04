Златан остается. Милан окончательно согласовал контракт с 39-летним форвардом

Златан Ибрагимович остается в "Милане". Об этом сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

По его данным, стороны окончательно согласовали новый контракт, который будет действителен до 2022-го года. Официальное подтверждение будет сделано уже в ближайшее время.

Zlatan Ibrahimovic stays at AC Milan until June 2022, confirmed. Official statement in the next hours.



