Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Златан остается. Милан окончательно согласовал контракт с 39-летним форвардом
Теперь ждем официального подтверждения
Фото: Goal.com
Златан Ибрагимович остается в "Милане". Об этом сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.
По его данным, стороны окончательно согласовали новый контракт, который будет действителен до 2022-го года. Официальное подтверждение будет сделано уже в ближайшее время.
Zlatan Ibrahimovic stays at AC Milan until June 2022, confirmed. Official statement in the next hours.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 22, 2021
Done, completed and here-we-go ????⚫️ #ACMilan #Ibra https://t.co/2j6u3NSK4m
Интересно, что Sky Sport Italia называет детали контракта. По их информации, зарплата 39-летнего нападающего составит 6,5 миллиона евро за сезон, не считая бонусных выплат.
Напомним, что швед стал игроком "россонери" зимой 2020-го года, после того как покинул американскую лигу МЛС. В нынешней кампании на счету Ибрагимовича 17 голов в 25-ти играх.
Популярное сейчас
- Ярославский: Металл - специальный проект под возврат Металлиста
- Миколенко: Те, кто освистывал Луческу, лично мне неинтересны
- "Он проиграл четыре единоборства один в один". Луческу - про замену Тымчика
- Официально. 12 европейских клубов объявили о создании Суперлиги
- Happy Birthday to me! Девушка Валерия Бондаря отметила свое 20-летие сверхгорячими кадрами. ФОТО
- Шикарная модель, которая стала судьей в чемпионате Украины и пострадала в дерби Карпат. ФОТО