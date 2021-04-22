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Златан остается. Милан окончательно согласовал контракт с 39-летним форвардом

Италия
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Теперь ждем официального подтверждения

Златан остается. Милан окончательно согласовал контракт с 39-летним форвардом

Фото: Goal.com

UA-Футбол
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Златан Ибрагимович остается в "Милане". Об этом сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

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По его данным, стороны окончательно согласовали новый контракт, который будет действителен до 2022-го года. Официальное подтверждение будет сделано уже в ближайшее время.

Интересно, что Sky Sport Italia называет детали контракта. По их информации, зарплата 39-летнего нападающего составит 6,5 миллиона евро за сезон, не считая бонусных выплат.

Напомним, что швед стал игроком "россонери" зимой 2020-го года, после того как покинул американскую лигу МЛС. В нынешней кампании на счету Ибрагимовича 17 голов в 25-ти играх.

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В статье: Златан Ибрагимович Милан
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