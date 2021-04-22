Златан остается. Милан окончательно согласовал контракт с 39-летним форвардом

Златан Ибрагимович остается в "Милане". Об этом сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

По его данным, стороны окончательно согласовали новый контракт, который будет действителен до 2022-го года. Официальное подтверждение будет сделано уже в ближайшее время.

Zlatan Ibrahimovic stays at AC Milan until June 2022, confirmed. Official statement in the next hours.



Done, completed and here-we-go ????⚫️ #ACMilan #Ibra https://t.co/2j6u3NSK4m — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 22, 2021

Интересно, что Sky Sport Italia называет детали контракта. По их информации, зарплата 39-летнего нападающего составит 6,5 миллиона евро за сезон, не считая бонусных выплат.

Напомним, что швед стал игроком "россонери" зимой 2020-го года, после того как покинул американскую лигу МЛС. В нынешней кампании на счету Ибрагимовича 17 голов в 25-ти играх.