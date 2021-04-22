Серия А. Рома - Аталанта 1:1. Малиновский дал, Гасперини взял

Рим. "Стадио Олимпико"

: Кристанте 75 - Малиновский 26

": Пау Лопес, Ибаньес, Манчини, Кристанте, Карсдорп, Верету, Вильяр (К. Перес 75), Калафиори (Б. Перес 46), Лоренцо Пеллегрини, Мхитарян (Майораль 85), Джеко

": Голлини, Джимсити, Ромеро, Паломино, Меле, Де Роон, Фройлер, Гозенс, Иличич (Муриэль 59), Малиновский (Пашалич 59), Д. Сапата (Толой 73)

: Калафиори 31, Вильяр 47, Ибаньес 90+4 - Гозенс 52

: Ибаньес 90+5 (вторая жёлтая) - Гозенс 69 (вторая жёлтая)

Первая победа "Аталанты" над "Ювентусом" за 20 лет и поражение "Милана" в среду позволяли бергамцам выйти на второе место. Явно заслуженно, учитывая их серию из пяти побед подряд, девяти побед в десяти последних матчах. На пути в Топ-2 стояла "Рома". Серьёзный соперник по имени, полуфиналист Лиги Европы. Правда, в погоне в ЛЕ "волки" полностью потеряли связь с лигой. К матчу они подошли лишь с одной бледной победой в пяти матчах Серии А. Соперников из Топ-7 они и вовсе не побеждали в сезоне 2020/21 - три ничьи и шесть поражений, часто выглядя беспомощно. Так и сегодня.

"Рома" известна прежде всего вторым местом в лиге по результатам первых таймов и обратной зависимостью владения мячом от результатов. И здесь она начала неплохо. Два заброса на Джеко были опасны, после ошибки Голлини от Пеллегрини спас защитник. Малиновский, раскачавший Манчини в левой части штрафной и пробивший в Лопеса, казался недостаточным ответом. Однако на минуте 17-18 гости включились. Оказалось, что они просто отдали мяч хозяевам с целью ловить их на контратаках, обрезках у своей штрафной при коротком пасе. Римляне не знали, что делать с 57-ю процентами владения.

Минуты между 17-ой и 40-ой были особенно сложными для "Ромы". "Аталанта" постоянно перехватывала в центре поля и в атаке, или атаковала быстро, или устраивала карусель у ворот Лопеса. Малиновский развернул контратаки и отдал два классных паса вразрез. Сапата и Иличич также пробили во вратаря. На 26-ой минуте состоялась отличная комбинация с переводом с фланга на фланг. В итоге Гозенс прострелил, а Руслан замкнул как настоящий форвард. На 34-ой Гозенс перехватил, обыгрался с Сапатой и... вновь пробил в Лопеса. Малиновский закончил очередную комбинацию неудачным ударом слёта.

Отдохнув в последние минуты первого тайма, второй "Аталанта" также начала давлением. Малиновский прорвался от центра поля, заработал штрафной и пробил в "стенку". Ещё одна классная комбинация закончилась ударом Гозенса в защитника. Затем Ибаньес чуть не привёз автогол. Ромеро из центра штрафной с паса Руслана не закрутил как следует. Ворота Лопеса были будто заколдованными. Потому Гасперини решил бросить в бой своего главного эксперта по расколдовыванию - лучшего бомбардира команды Луиса Муриэля. А также умеющего завершать Пашалича. Последний заменил Малиновского.

Замена украинца сразу же показалась ошибкой тренера. Поскольку "Рома" почувствовала свободу в центре поля. Мхитарян пробил с 17-ти метров (выше). В обороне также стало спокойнее. В целом игра потеряла искру. Тем более, что и Муриэль не смог расколдовать, непонятно как не попав в ворота с "кросса" Сапаты. Хозяева же играли всё смелее. Они заставили Гозенса сфолить на фланге, и, таким образом, "Аталанта" получила свою первую красную карточку в сезоне. Сразу же Джеко раскрутил защитника и едва не попал. А Кристанте, бывший игрок "Аталанты", уже попал. Метров с 30-ти низом.

На 81-ой минуте "Рома" организовала контратаку в стиле соперника из первого тайма. Но Джеко тоже попал во вратаря. И в дальнейшем "Аталанта" отбилась. Джеко замкнул длинный пас головой немного неточно. Голлини отбил мощный удар Карлеса Переса низом. А Муриэль вновь смазал.

После трёх поражений подряд "Рома" Паулу Фонсеки впервые не проигрывает "Аталанте". Те три победы команда Гасперини добыла благодаря заменам. В каждом из матчей забивал и играл главную роль игрок, начинавший в запасе. Здесь замены Джан Пьеро как раз испортили игру и отобрали у "Богини" победу вместе с возможностью выйти на второе место. Разумеется, испортили игру и дикие промахи. А это, кстати, не впервые. Не впервые в сезоне команда упускает верную победу из-за глупостей в атаке и в обороне. Поэтому при всей своей замечательной игре не вторая и не борется за Скудетто.