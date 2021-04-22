Бразильский волшебник Кака празднует свой 39-й День рождения

Один из самых талантливых и ярких игроков нулевых годов нынешнего века, бразилец Кака, празднует свой 39-й рождения.

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За свою карьеру полузащитник успел выиграть 12 трофеев, среди которых есть и Лига Чемпионов, и Кубок мира, завоеванный в составе сборной Бразилии в 2002 году.

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What's your favourite Kaka moment? ????pic.twitter.com/FqIO0z7vsr — Goal (@goal) April 22, 2021

Наибольшую известность Кака получил будучи игроком "Милана", за который отыграл 270 матчей и успел забить 95 голов. Стоит отметить, что на поле бразилец неплохо взаимодействовал с Андреем Шевченко, вместе с которым провел немало времени в составе "россонери".