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Бразильский волшебник Кака празднует свой 39-й День рождения
Хороший друг Андрея Шевченко, обладатель Золотого мяча
Фото: 90MIN
Один из самых талантливых и ярких игроков нулевых годов нынешнего века, бразилец Кака, празднует свой 39-й рождения.
За свою карьеру полузащитник успел выиграть 12 трофеев, среди которых есть и Лига Чемпионов, и Кубок мира, завоеванный в составе сборной Бразилии в 2002 году.
???? artist at work ????— Goal (@goal) April 22, 2021
What's your favourite Kaka moment? ????pic.twitter.com/FqIO0z7vsr
Наибольшую известность Кака получил будучи игроком "Милана", за который отыграл 270 матчей и успел забить 95 голов. Стоит отметить, что на поле бразилец неплохо взаимодействовал с Андреем Шевченко, вместе с которым провел немало времени в составе "россонери".
???????? Champions League winner Kaká is 39 today ????@KAKA | #HBD | #UCL pic.twitter.com/Mg3a9O5BZs— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) April 22, 2021
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