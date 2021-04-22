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Официально: Златан продлил контракт с Миланом

Италия
(2 голосов)

Златан остается в Милане

Официально: Златан продлил контракт с Миланом

AC Milan

Новина українською

Златан Ибрагимович остается в "Милане".

Миланский клуб сообщил о подписании нового контракта с форвардом до лета 2022-го года.

Ранее СМИ сообщали, зарплата 39-летнего нападающего по новому контракту составит 6,5 миллиона евро за сезон, не считая бонусных выплат.

Напомним, что швед стал игроком "россонери" зимой 2020-го года, после того как покинул американскую лигу МЛС. В нынешней кампании на счету Ибрагимовича 17 голов в 25-ти играх.

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В статье: Златан Ибрагимович Милан
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Источник:
acmilan.com

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Комментарии (1)
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HavanaClub (Днепр)
22.04.2021 в 22:32
Так его ж собираются дисквалифицировать.
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