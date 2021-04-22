Официально: Златан продлил контракт с Миланом

Златан Ибрагимович остается в " Милане ".

Миланский клуб сообщил о подписании нового контракта с форвардом до лета 2022-го года.

Ранее СМИ сообщали, зарплата 39-летнего нападающего по новому контракту составит 6,5 миллиона евро за сезон, не считая бонусных выплат.

Напомним, что швед стал игроком "россонери" зимой 2020-го года, после того как покинул американскую лигу МЛС. В нынешней кампании на счету Ибрагимовича 17 голов в 25-ти играх.