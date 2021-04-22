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Официально: Златан продлил контракт с Миланом
Златан остается в Милане
AC Milan
Златан Ибрагимович остается в "
Миланский клуб сообщил о подписании нового контракта с форвардом до лета 2022-го года.
Ранее СМИ сообщали, зарплата 39-летнего нападающего по новому контракту составит 6,5 миллиона евро за сезон, не считая бонусных выплат.
Напомним, что швед стал игроком "россонери" зимой 2020-го года, после того как покинул американскую лигу МЛС. В нынешней кампании на счету Ибрагимовича 17 голов в 25-ти играх.
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Источник:acmilan.com
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HavanaClub (Днепр)
22.04.2021 в 22:32
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