Серия А. Наполи - Лацио 5:2. Продолжение тенденции

Неаполь. "Стадио Диего Армандо Марадона"

"Наполи" - "Лацио" 5:2

Голы: Л. Инсинье 7 (пен.), 53, Политано 12, Мертенс 65, Осимхен 80 - Иммобиле 71, Милинкович-Савич 74

"Наполи": Мерет, Ди Лоренцо, Манолас (Ррахмани 72), Кулибали, Хюсай, Бакайоко (Лоботка 89), Руис, Политано (Лосано 72), Зелински (Элмас 82), Л. Инсинье, Мертенс (Осимхен 72)

"Лацио": Рейна, Марушич, Ачерби, Раду, Лаццари, Лейва (Катальди 58), Милинкович-Савич (Акпа-Акпро 85), Луис Альберто (А. Перейра 65), Фарес (Лулич 65), Иммобиле (Мурики 84), Корреа

Предупреждения: Манолас 15, Руис 42, Мертенс 45+1, Ди Лоренцо 73 - Милинкович-Савич 6, Лейва 29, Иммобиле 48, А. Перейра 76

Подарки от соперников позволяли "Наполи" и "Лацио" приблизиться даже ко второму месту вплотную. На расстояние трёх очков, пяти с матчем в запасе. Позволяла это и форма команд. Неаполитанцы набрали 16 очков в последних семи турах, дома перед ничьей с "Интером" выиграли шесть матчей подряд. Римляне выиграли пять матчей подряд. Хотя следовало смотреть на качество этих побед. Вторые побеждали неграндов и неуверенно. До этого проиграли "Ювентусу" и "Интеру" со счётом 1:3. Первые побеждали "Рому" и "Милан", не проиграли "Интеру". Так что их победа сегодня - продолжение тенденции.

"Лацио" пропустил 11 мячей в семи предыдущих турах. А в Неаполе проиграл четыре матча подряд, пропускал первым в пяти из шести. Такие тенденции также подтвердились. Обе команды начали бурно, в бешеном темпе. Больше везло хозяевам. Марко Ди Белло не отреагировал ни на попадание Милинковича-Савича ногой в голову Маноласа, ни на фол на Лаццари. ВАР вмешался. Указав ему на первый хронологически эпизод. Вскоре Политано сместился с правого фланга и пробил низом в ближний угол. А точно такое же действие Корреа слева остановила стойка. Иммобиле дважды задержался с ударами в штрафной.

С середины тайма "Наполи" начал успокаивать игру. В плане темпа и опасности. В плане жёсткости, стыков, фолов, жёлтых карточек ничего не успокоилось. Хотя в целом течение матча подходило хозяевам. Обмен выпадами в начале второго тайма также сложился в их пользу. Милинкович-Савич продрался на свидание с вратарём, но Мерет спас. А вот Инсинье идеально перебросил Рейну с линии штрафной после отличного финта. Мертенс также пробил блестяще оттуда же с паса Зелински. И не сдерживал слёз. Так он вышел на первое место в истории "Наполи" по голам в Серии А с 102-мя.

"Лацио" не собирался сдаваться. Мерет чуть не привёз гол, упав. Почти сразу же Иммобиле вышел на него и забил. Затем Милинкович-Савич идеально положил штрафной в "девятку". Но на большее гостей не хватило. Хватило хозяев. Вышедший на замену Осимхен получил мяч в штрафной с фланга и не оставил шансов Рейне.

"Наполи" явно набрал форму в самый решающий момент сезона. Напомнив те времена, когда выносил "Аталанту", "Рому", "Фиорентину". Он на расстоянии лишь одной победы от "Милана", двух очков от "Ювентуса" и "Аталанты". Этот матч стал его последним в сезоне против команды из Топ-7. Далее - "Торино", "Кальяри", "Фиорентина" и т.д. Так что его шансы закончить сезон в Топ-4 высоки. А "Лацио" ожидает битва с "Миланом" дома в следующем туре. Если победит - вернётся в борьбу.