Жара вокруг Лиги Чемпионов и вылета, прохлада вокруг Скудетто. Итоги 32-го тура Серии А

Эллас Верона - Фиорентина 1:2

Милан - Сассуоло 1:2

Ювентус - Парма 3:1

Специя - Интер 1:1

Болонья - Торино 1:1

Дженоа - Беневенто 2:2

Удинезе - Кальяри 0:1

Кротоне - Сампдория 0:1

Рома - Аталанта 1:1

Наполи - Лацио 5:2

В турах посреди недели гранды обычно теряют очки чаще, чем в уик-энд. Так получилось и на этот раз. Из Топ-7 лиги победили лишь две команды. И эти победы, как и ничьи с поражениями, создали просто невероятную борьбу за места в Лиге Чемпионов на следующий сезон. Одновременно продолжая крайне ослаблять борьбу за Скудетто. В борьбе за выживание также состоялась одна победа. Также уплотнившая ее до упора. Три очка между вторым и пятым местами, три - между 16-ым и 18-ым - массовая борьба команд, находящихся на расстоянии одной победы, в разгаре.

Прохлада на первом месте

В стане "Интера" как раз веет прохладой и спокойствием. В иные времена вторая ничья подряд, второй матч, в котором пришлось отыгрываться после 11-ти, в которых не приходилось, вызвали бы бурю, панику. Обсуждали бы 20 первых минут без ударов по воротам, второй матч подряд с фатальной ошибкой вратаря, ужасную реализацию во время штурма в последнюю четверть матча и полную неизобретательность до этого. Обсуждали бы неспособность победить, несмотря на 20:1 по ударам по воротам, 64:36 по владению мячом. Третий матч Ромелу Лукаку без голов подряд и явное падение уровня его игры.

Но сейчас всё спокойно. И СМИ, и Антонио Конте знают, что Скудетто никуда не уйдёт и реагируют соответственно. Тренер остался доволен качеством игры, говорил о неизбежном давлении на игроков, которые ранее никогда не боролись за такой трофей. Был рад интенсивности и энергичности игроков. На самом деле его команда отыграла посредственно и не заслужила победить. Тем не менее, результаты тура увеличили её отрыв от второго места.

Три очка - и пошли дальше

Можно было пообсуждать и проблемы "Ювентуса". Вновь поговорить о буре вокруг Суперлиги, об Андреа Аньелли. Об Андреа Пирло, единственном из тренеров, кто прямо поддержал Суперлигу. О явном падении уровня игры Криштиану Роналду и его трёх матчах без голов. О восьмом матче подряд с пропущенными мячами. О начале с 0:1 дома против практически вылетевшей 19-ой команды лиги, что второй удар с игры по воротам "Пармы" нанесли лишь на 28-ой минуте. Что забили ей лишь защитники, причём Алекс Сандро разродился первым дублем в Италии. А при счёте 2:1 Артур спас на линии ворот.

И всё же в таком матче против такого соперника при такой буре вокруг говорить не о чем. Нужно просто записать победу в актив и идти дальше. Нужно быть довольным, что при травме Кьезы, слабой игре КриРо и Дибалы нашлись те, кто прикрыл в атаке. Пирло признал медленную и лишённую компактности игру в первом тайме, говорил об улучшении во втором. Ясно, что такой игры не хватит, и нужно смотреть, что будет далее. Вот и всё.

Залп себе в ногу

В принципе, можно и к ничьей "Аталанты" отнестись снисходительно. Даже после неё она с девятью победами в 11-ти последних матчах. Не переиграть в гостях полуфиналиста Лиги Европы - не позор. Бергамцы полностью переиграли "Рому" тактически, отдали команде, не знающей, что делать с мячом, 60 процентов владения, организовывали то минуты бешеного штурма, то классные контратаки. Джан Пьеро Гасперини остался в шоке и не понял, как так получилось. В конце концов, удаление - первое для неё в сезоне, а по голам вышедших на замену она до сих пор лучшая в лиге с 14-ю. Бывают проколы.

С другой стороны, при таком качестве игры, при такой серии требования от неё лишь растут, и любой прокол рассматривают под микроскопом. Тем более, что уже не впервые она упускает такое игровое преимущество, вчера позволила отскочить команде, добывшей лишь одну победу в пяти матчах лиги и думающей о Лиге Европы. Проигравшей аутсайдеру "Торино" в воскресенье по ударам по воротам со счётом 9:27! Команде, не выигравшей у грандов ни одного матча в нынешнем сезоне (три ничьи, шесть поражений) и часто выглядевшей против них беспомощно. Да она вчера долго выглядела беспомощно!

"Аталанта" и Гасперини привезли эту потерю себе сами. Пробивали прямо по центру с убойных позиций, недоиграли немало убойных эпизодов даже до удара, провалились с заменой. После ухода грозного Руслана Малиновского "Рома" перестала бояться, сразу же почувствовала свободу в центре поля, превратила счёт 3:15 по ударам по воротам на момент замены украинца в 14:22. После совсем необязательной второй жёлтой карточки Гозенса устроила град ударов и могла забить больше одного. Причём этот один, дальний и не очень сильный удар, Голлини мог достать. Вообще-то, достал. Не выбил.

"Рома"? Она была ведомой в этом матче. Полностью зависела от милостей соперника. Паулу Фонсека после трёх поражений от Джан Пьеро Гасперини подряд (причём все три победы "Аталанта" добыла благодаря голам и игре вышедших на замену. Вот такая гримаса судьбы) хотя бы не проиграл. Он остался очень доволен борьбой, заявил, что мало кто другой владел мячом против этого соперника. Но это лишь локальные утешения. В проваленном сезоне Серии А. По результатам последних десяти туров лиги она всего лишь 13-ая, по общим - седьмая. Так что эта ничья - лишь ложка мёда в бочке дёгтя.

Всё за, всё против

Можно ли снисходительно отнестись к "Лацио"? Он ехал на убийственный ныне выезд, к команде, которой в Неаполе в предыдущих семи матчах сумел не проиграть лишь "Интер". К команде, которой на этом выезде проиграл ранее четыре матча подряд, которой не так давно проигрывал здесь со счётом 0:5. К команде, которую замещавший заболевшего коронавирусом Симоне Индзаги его помощник Массимилиано Фаррис прямо назвал страшной. Ехал играть с тем же стартовым составом, уставшим (от скамьи запасных помощи не было и нет), с не готовым на сто процентов плеймейкером Луисом Альберто.

Фаррис критиковал судейство. Он разделил матч на две части. Первые пять минут и остальные. Заявил, что Милинкович-Савич задел ногой в своей штрафной не голову Маноласа, а прежде всего мяч ("когда я играл в футбол, при таком стыке свистнули бы опасную игру игрока атаки"), и что через несколько секунд после этого за фол на его игроке Лаццари сзади нужно было назначать пенальти с красной карточкой. Во втором он прав. В первом же - нет. Там попали в голову. Да и это не должно было настолько ввести команду в депрессию, что она пропустила четыре мяча подряд.

Она и не была в депрессии. В ключевые моменты Корреа попал в стойку, СМС - во вратаря. Ей не повезло. Результат слишком жесток для неё. Правда, были намёки на него ещё до матча. Да, римляне одержали пять побед подряд, но вымучивали их, и не у грандов. Лишь в воскресенье впервые с января победили с разницей более одного мяча. Да и тогда пропустили три от "Беневенто". В целом у них уже 16 пропущенных мячей в последних восьми матчах. С такой обороной нельзя рассчитывать ни на победу в Неаполе, ни на место в зоне Лиги Чемпионов.

Ну а "Наполи"? Он поймал волну. 19 очков из 24-ёх, в том числе и победы над "Ромой", "Миланом", "Лацио". Лидерство во внутренней таблице команд Топ-7. Лидерство Мертенса в истории клуба по голам в Серии А (102). Удивительная эффективность - всего десять ударов по воротам, из них восемь в створ и пять голов. "Атомная атака, чистая поэзия Мертенса и Инсинье", как написал местный журналист Карло Альвино (блестящие удары обоих). Вратарь Мерет, спасший в ключевой момент, в отличие от Рейны, которому на форумах писали: "Ты уже не в "Наполи", не играй за них". Всё за них.

Вновь спасли соперники

За "Милан" работают соперники. Вот, вновь оставили его вторым, в очных матчах перед "Сассуоло" позволили незаслуженно набрать десять очков из 12-ти возможных. Но сколько так может везти? Как раз в среду "россонери" заслужили большего. Никто так не останавливает "Сассуоло", никто не душит так эффективно высоким прессингом и пресекает фирменные комбинации, никто в последнее время не дал такой бой по владению мячом (у "Интера" и "Ромы" - 30-31 процент, у "Милана" - 47). Стефано Пиоли отмечал старание своих игроков, был рад правильному расположению на поле, структуре игры.

Вот только эту структуру нужно сохранять 90 минут, а не 75. Нужно реагировать на замены, а не сразу же пропускать от двух сменщиков - паса Тольяна и гола Распадори. Не разваливаться сразу же после этого пропущенного, не пропускать второй и чудом спасаться от третьего и четвёртого. "Милан" вновь не проявил характер, вновь, в пятый раз из шести последних, не победил дома в лиге (набрав всего пять очков в тех шести матчах). И вновь его второе место и даже место в Топ-4 кажется временным.

"Сассуоло" же заслуживает комплиментов. После неудачного периода, всего двух побед в 14-ти матчах, он собрался, впервые с октября связал три подряд. Не опустил руки, видя, что проигрывает тактически, а произвёл замены и вернулся. Джакомо Распадори неожиданно остался в запасе, но, похоже, Роберто Де Дзерби знал, что делает. Форвард вышел и сделал дубль. И теперь "Рома" лишь на расстоянии шести очков. Так можно вдруг и в Еврокубки пробиться.

Игра не важна

Тренеры аутсайдеров уж слишком остались довольны игрой подопечных. Даже Роберто Д'Аверса, тренер "Пармы", заявил: "Мы вновь выбросили отличную игру". То есть не воспользовались ею, оставшись без очков. Давиде Баллардини призывает "Дженоа" сохранять такой же уровень игры. Отказываясь замечать, что его команда не побеждала уже в десяти из 11-ти последних матчей. Филиппо Индзаги сетует на рикошеты и промахи, в целом же считает, что его команда отыграла хорошо на сложном стадионе, готова бороться и всё в её руках. Тем временем, "Беневенто" с одной победой в 16-ти матчах.

Давиде Никола с двумя победами в четырёх, с четырьмя без поражений подряд, в том числе ничьей с "Ювентусом" и издевательствами над "Ромой". Он доволен собранностью, боевитостью, энергией "Торино". Считает, что не хватает лишь аккуратности. Но и он слишком близок к зоне вылета. На расстоянии одной победы. Почему? Да потому, что "Кальяри" как раз думает не об игре, а о результате. Он непонятно как выцарапал 4:3 против "Пармы", а теперь непонятно как выцарапал 1:0 в Удине с пенальти. Будучи затем дважды прощённым соперником Илией Несторовски.

Игра сейчас не важна. Только результат.

Следует отметить дубль 37-летнего форварда "Дженоа" Горана Пандева, выведшего его на сто голов в Серии А в карьере.

Украинский след

Итальянские СМИ единодушны. Руслан Малиновский - игрок матча "Рома" - "Аталанта", и его замена разрушила игру "Богини" и отобрала у неё победу. Eco Di Bergamo поставил оценку 7.5 и объяснил всё: "Он - источник игры, все лучшие ассисты, не использованные партнёрами по команде, его, его гол отличный. Он играет и вингера, и атакующего полузащитника, он работает за двоих, мы все были ошеломлены, когда Гасперини заменил его". Tutto Atalanta добавил красочный эпитет "играл с саблей в руке, точнее, в левой ноге". Gazzetta Dello Sport говорил о "магии" и "горячей ноге".

Действительно, его левая нога выдавала совершенно замечательные и непредсказуемые траектории передач, он замечательно развивал контратаки, он работал и в глубине поля, начиная забеги оттуда, и на фланге, причём левом, и на привычной позиции "десятки". Он ворвался в штрафную без мяча и замкнул в одно касание в стиле настоящих центрфорвардов. Выйдя на три гола и пять ассистов в пяти последних матчах. Он прорвался слева и чуть не пробил Пау Лопеса, он отдал два паса вразрез, с которых нужно было забивать, а не бить банально во вратаря.

Объяснение замены на 59-ой минуте от Гасперини усталостью Руслана? Вообще-то, украинец и вправду часто устаёт после часа игры, часто начинает вторые таймы более заторможенно. Но это не тот случай. Ведь за пару минут до замены он ворвался в штрафную и выложил мяч Ромеро (тот смазал). А ещё за пару минут до этого ураганно прорвался от центра поля и был остановлен лишь фолом перед самой штрафной. При нём полное доминирование его команды оставалось. После его ухода оно сразу же растворилось.

Лучший игрок тура - Горан Пандев ("Дженоа"). Дубль и сто голов в Серии А

Прорыв тура - Алекс Сандро ("Ювентус"). Первый дубль в Италии

Разочарование тура - "Милан". Не чувствуют важность момента

Лучший вратарь тура - Иван Проведель ("Специя"). Так приносят очки

Лучший тренер тура - Дженнаро Гаттузо ("Наполи"). Его команда мчит вперед