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Разгром с шедеврами. Наполи - Лацио 5:2. Видео голов и обзор матча
Смотреть видео обзор матча Наполи - Лацио, чемпионат Италии, 22 апреля 2021
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Вашему вниманию видео обзор матча Наполи - Лацио, которые закрывали 32-й тур итальянской Серии А. Поединок стал настоящим фестивалем эффектным голов. Особо отметим удары Инсинье, Мертенса и Милинковича-Савича. Победа позволила Наполи оторваться от Лацио уже на пять очков, неаполитанцы продолжают борьбу за серебро - отставание от Милана составляет всего три пункта.
Итальянская Серия А. 32-й тур
Наполи - Лацио 5:2
Голы: Инсинье 7, Политано 12 Инсинье 53, Мартинес 65, Осимхен 80 - Иммобиле 70, Милинкович-Савич 74
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