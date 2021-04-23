Разгром с шедеврами. Наполи - Лацио 5:2. Видео голов и обзор матча

Вашему вниманию видео обзор матча Наполи - Лацио, которые закрывали 32-й тур итальянской Серии А. Поединок стал настоящим фестивалем эффектным голов. Особо отметим удары Инсинье, Мертенса и Милинковича-Савича. Победа позволила Наполи оторваться от Лацио уже на пять очков, неаполитанцы продолжают борьбу за серебро - отставание от Милана составляет всего три пункта.

Итальянская Серия А. 32-й тур

Наполи - Лацио 5:2

Голы: Инсинье 7, Политано 12 Инсинье 53, Мартинес 65, Осимхен 80 - Иммобиле 70, Милинкович-Савич 74