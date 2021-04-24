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Милан нашел замену Доннарумме в Лилле

Италия
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Только единственная цель для "россонери"

Милан нашел замену Доннарумме в Лилле

getfootballnewsfrance.com/Автор невідомий

Новина українською

Майк Меньян стал трансферной целью для итальянского "Милана". Об этом сообщает журналист Николо Скира в своем Twitter.

Трансфер возможен только при условии ухода основного голкипера "россонери" Джанлуиджи Доннаруммы. Отметим, что соглашение между вратарем и клубом истекает в конце этого сезона, и пока стороны не договорились о продлении контракта.

Если клуб не сможет договориться с агентом игрока Мино Райолой, то "Милан" будет работать над переходом голкипера "Лилля" Майка Меньян, который является первым кандидатом.

Отметим, что "россонери" никогда не вели переговоры с Голлини ("Аталанта"), Муссо ("Удинезе") и Аудеро ("Сампдория").

Меньян является воспитанником "ПСЖ". В 2015 году он перешел в "Лилль" за 1 млн евро. Сейчас же ориентировочная стоимость 25-летнего голкипера по данным аналитического портала Transfermarkt составляет 25 млн евро.

В этом сезоне на его счету 43 матча, в которых он пропустил 35 голов, 20 раз оставив свои ворота сухими. Также в октябре он дебютировал за сборную Франции в матче против сборной Украины, отыграв второй тайм. Тогда Майк пропустил от Виктора Цыганкова.

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В статье: Милан Джанлуиджи Доннарумма Майк Меньян
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Источник:
Nicolo Schira on Twitter

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