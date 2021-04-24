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Сассуоло ищет нового тренера на случай, если Де Дзерби уйдет в Шахтер

Италия
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Итальянская команда настроена на уход тренера

Сассуоло ищет нового тренера на случай, если Де Дзерби уйдет в Шахтер

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Сассуоло" думает о замене наставника команды Роберто Де Дзерби. Итальянским специалистом серьезно интересуется донецкий "Шахтер".

Среди возможных кандидатур на пост тренера "нероверди" отмечается тренер "Специи" Винченцо Итальяно и коуч "Беневенто" Филиппо Индзаги.

"Специя" Итальяно в текущем сезоне одержала 8 побед, 9 раз сыграла вничью и проиграла 15 матчей. На счету команды 33 очка.

"Беневенто", который тренирует Филиппо Индзаги, набрал 31 очко, выиграв 7 игор, 10 раз сыграв вничью и проиграв 15 матчей.

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В статье: Шахтер (Донецк) Сассуоло Роберто Де Дзерби
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Источник:
NicoSchira

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