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Пирло: Роналду злится даже на тренировках, он хочет быть примером
Наставник туринцев оценил португальца
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер туринского "Ювентуса" Андреа Пирло поделился мыслями насчет нападающих "зебр" Роналду и "Дибалы.
"Пауло чувствует себя намного лучше. Можно было видеть, что по ходу матча с "Пармой" он стал лучше двигаться, почувствовал легкость.
Это мой первый сезон работы с Роналду, и у меня с ним прекрасные отношения. Он всегда хочет добиваться успеха, он злится даже на тренировках. Роналду всегда готов поддержать и хочет быть примером для парней", – рассказал итальянец.
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