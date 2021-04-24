Пирло: Роналду злится даже на тренировках, он хочет быть примером

Главный тренер туринского "Ювентуса" Андреа Пирло поделился мыслями насчет нападающих "зебр" Роналду и "Дибалы.

"Пауло чувствует себя намного лучше. Можно было видеть, что по ходу матча с "Пармой" он стал лучше двигаться, почувствовал легкость.

Это мой первый сезон работы с Роналду, и у меня с ним прекрасные отношения. Он всегда хочет добиваться успеха, он злится даже на тренировках. Роналду всегда готов поддержать и хочет быть примером для парней", – рассказал итальянец.