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Пирло: Роналду злится даже на тренировках, он хочет быть примером

Италия
(1 голосов)

Наставник туринцев оценил португальца

Пирло: Роналду злится даже на тренировках, он хочет быть примером

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер туринского "Ювентуса" Андреа Пирло поделился мыслями насчет нападающих "зебр" Роналду и "Дибалы.

"Пауло чувствует себя намного лучше. Можно было видеть, что по ходу матча с "Пармой" он стал лучше двигаться, почувствовал легкость.

Это мой первый сезон работы с Роналду, и у меня с ним прекрасные отношения. Он всегда хочет добиваться успеха, он злится даже на тренировках. Роналду всегда готов поддержать и хочет быть примером для парней", – рассказал итальянец.

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В статье: Криштиану Роналду Андреа Пирло Ювентус (Турин) Пауло Дибала
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Источник:
Football Italia

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Комментарии (1)
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Барсепиниус (антиредактор)
24.04.2021 в 16:31
Зато наш "Роналду" ходит по полю без эмоций и ничего ему от жизни уже не нужно...
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