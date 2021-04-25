Де Дзерби: У меня бессонные ночи из-за неопределенного будущего

Главный тренер итальянского "Сассуоло" Роберто Де Дзерби после победы над "Сампдорией" (1:0) поделился мыслями на счет своего будущего:

"Кроме восьмого, седьмого или шестого места в таблице, я смотрю на взаимопонимание, которое игроки, клуб и фанаты дают мне. Это наша не окончательная позиция в чемпионате.

Понятно, что трудно показать лучше результаты, чем сейчас. Я уверен, было бы легче принять решение о будущем в клубе, отталкиваясь от позиции в таблице.

Не говоря о других клубах, хочу обдумать решение о будущем очень скрупулёзно. Раньше я принимал решение, опираясь на инстинкт. Хочу в этот раз серьезно подумать о нем. Из-за этого у меня бессонные ночи", - сказал наставник.