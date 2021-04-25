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Де Дзерби: У меня бессонные ночи из-за неопределенного будущего

Италия
(4 голосов)

Что тут думать?

Де Дзерби: У меня бессонные ночи из-за неопределенного будущего

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер итальянского "Сассуоло" Роберто Де Дзерби после победы над "Сампдорией" (1:0) поделился мыслями на счет своего будущего:

"Кроме восьмого, седьмого или шестого места в таблице, я смотрю на взаимопонимание, которое игроки, клуб и фанаты дают мне. Это наша не окончательная позиция в чемпионате.

Понятно, что трудно показать лучше результаты, чем сейчас. Я уверен, было бы легче принять решение о будущем в клубе, отталкиваясь от позиции в таблице.

Не говоря о других клубах, хочу обдумать решение о будущем очень скрупулёзно. Раньше я принимал решение, опираясь на инстинкт. Хочу в этот раз серьезно подумать о нем. Из-за этого у меня бессонные ночи", - сказал наставник.

Напомним, что недавно появилась информация о том, что донецкий "Шахтер" предложил Де Дзерби двухлетний контракт, а Дарио Срна лично хочет видеть его в клубе.

После победы "Сассуоло" продолжает занимать восьмое место в Серии А, уступая седьмой "Роме" три очка.

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В статье: Шахтер (Донецк) Сассуоло Роберто Де Дзерби
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Источник:
Football Italia

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Комментарии (1)
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scorpius (Ck)
25.04.2021 в 11:14
Приезжай в Шахтер, тут тебе секретаршу подберем для крепкого сна
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