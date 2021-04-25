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Сын Луческу может возглавить одну из итальянских команд

Италия
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Сразу два клуба претендуют на тренера

Сын Луческу может возглавить одну из итальянских команд

Новина українською

Сын Мирчи Луческу Разван может возглавить одну из итальянских команд. Румынским коучем интересуется "Сампдория" и "Парма".

Разван Луческу на прошлой неделе приезжал в Милан, чтобы обсудить работу с руководством итальянских клубов. Отмечается, что больше в специалисте заинтересована "Парма".

Последним местом работы тренера был саудовский "Аль-Хиляль", откуда он ушел в феврале текущего года.

После 33-х туров Серии А "Парма" занимает 19-е место в таблице, а "Сампдория" – 9-е.

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В статье: Парма (Парма) Сампдория (Генуя) Разван Луческу
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Источник:
NicoSchira

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