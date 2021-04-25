Италия
Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Сын Луческу может возглавить одну из итальянских команд
Сразу два клуба претендуют на тренера
Сын Мирчи Луческу Разван может возглавить одну из итальянских команд. Румынским коучем интересуется "Сампдория" и "Парма".
Разван Луческу на прошлой неделе приезжал в Милан, чтобы обсудить работу с руководством итальянских клубов. Отмечается, что больше в специалисте заинтересована "Парма".
Последним местом работы тренера был саудовский "Аль-Хиляль", откуда он ушел в феврале текущего года.
После 33-х туров Серии А "Парма" занимает 19-е место в таблице, а "Сампдория" – 9-е.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:NicoSchira
Популярное сейчас
- Заря - Олимпик: смотреть онлайн, видеотрансляция
- ФОТО, как Колос праздновал один из голов против Ворсклы, изображая поезд
- Пиварич и Кайоде забили три гола на двоих за свои команды
- СМИ: Каштру покинет Шахтер и может продолжить карьеру в Катаре
- Удивительная красотка, которая была любовницей трех звезд Серии А и ждет ребенка от четвертой. ФОТО
- Happy Birthday to me! Девушка Валерия Бондаря отметила свое 20-летие сверхгорячими кадрами. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
загрузка...