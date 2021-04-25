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Ибрагимович не сыграет в матче Милан против Лацио
Без лидера на "орлов"
Фото: Goal.com
Главный тренер "Милана" Стефано Пиоли сообщил, что Златан Ибрагимович не сможет принять участие в матче 33-го тура Серии А против "Лацио":
"Златан чувствует себя немного лучше, но не будет готов к матчу с "Лацио". Возможно, он вернется на поле в матче с "Беневенто". В атаке сыграет или Манджукич, или Леау. Марио чувствует себя хорошо и имеет необходимые характеристики, чтобы помочь команде в штрафной", - сказал Пиоли.
Ибрагимович пропускал последний матч команды против "Сассуоло" из-за травмы мышцы. А перед этим еще и не выходил на поле в игре с "Дженоа" из-за дисквалификации.
Всего на счету 39-летнего нападающего 15 голов и два ассиста в 17-ти матчах текущего чемпионата. Он записывает результативное действие в свой актив в среднем каждые 79 минут.
Сейчас "Милан" занимает второе место в Серии А, уступая первому "Интеру" 10-ю очками и опережая третью "Аталанту" на один зачетный пункт. Матч против шестого "Лацио" состоится в понедельник, 26-апреля.
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