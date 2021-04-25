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Спортивный директор Ювентуса: Пирло останется в команде, если клуб выйдет в ЛЧ
Функционер рассказал о перспективах Пирло в Турине
Спортивный директор "Ювентуса" Фабио Патаричи ответил на вопрос, останется ли Андреа Пирло тренером команды, если клуб выйдет в Лигу чемпионов:
– Вариант с невыходом в Лигу чемпионов мы даже не рассматриваем.
– Если "Ювентус" попадет в Лигу чемпионов, Пирло точно останется тренером "Ювентуса"?
– Да, конечно, – сказал Паратичи.
Сейчас "старая синьора" идет 3-ей в Серии А, имея на своем счету 68 очков. Клуб в текущем сезоне одержал 19 побед, 9 раз сыграл вничью и проиграл 5 матчей.
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Источник:Football-italia
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Динамо-машина (Киев)
25.04.2021 в 19:11
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