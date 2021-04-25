Спортивный директор Ювентуса: Пирло останется в команде, если клуб выйдет в ЛЧ

Спортивный директор "Ювентуса" Фабио Патаричи ответил на вопрос, останется ли Андреа Пирло тренером команды, если клуб выйдет в Лигу чемпионов:

– Вариант с невыходом в Лигу чемпионов мы даже не рассматриваем.

– Если "Ювентус" попадет в Лигу чемпионов, Пирло точно останется тренером "Ювентуса"?

– Да, конечно, – сказал Паратичи.

Сейчас "старая синьора" идет 3-ей в Серии А, имея на своем счету 68 очков. Клуб в текущем сезоне одержал 19 побед, 9 раз сыграл вничью и проиграл 5 матчей.