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Пирло: Я учусь с каждым матчем, но недоволен сезоном. Юве, думаю, тоже не в восторге

Италия
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Наставник "зебр" подвел итоги ничьи с "фиалками"

Пирло: Я учусь с каждым матчем, но недоволен сезоном. Юве, думаю, тоже не в восторге

фото - Getty Images

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Главный тренер туринского "Ювентуса" Андреа Пирло прокомментировал ничью с "Фиорентиной" в матче 33-го тура Серии А.

"Первая половина была ужасна. Мы должны были иначе начать матч, потому что он был ключевым в борьбе за место в Лиге чемпионов. Но мы были слишком медлительны, неправильно располагались, не успевали к мячу.

Во втором тайме стало чуть лучше, но недостаточно. Мы пытались сделать одно, а в итоге делали совсем другое. Потом мы все же перестроились на то, что делали на протяжении всего сезона, и дела пошли лучше.

Я не думаю, что Роналду сыграл плохо. У него были моменты, и в целом он не был плох. Это команда в целом должна была лучше пользоваться свободными зонами, что мы частично и видели во втором тайме.

У Артура микротрещина в ноге, он не может тренироваться регулярно, так что надо ограничивать его игровое время. Я учусь с каждым матчем, но я недоволен сезоном, учитывая первоначальные ожидания. И клуб, думаю, тоже не в восторге. Мы сработали не так, как хотели", – рассказал итальянец.

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В статье: Андреа Пирло Ювентус (Турин) Фиорентина (Флоренция)
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Источник:
Football Italia

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