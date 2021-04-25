Серия А. Малиновский и Аталанта издеваются над Болоньей

Бергамо. "Гевисс Стадиум"

: Малиновский 22, Муриэль 44 (пен.), Фройлер 57, Д. Сапата 59, Миранчук 73

": Голлини, Толой (Кальдара 71), Ромеро, Джимсити, Хатебур, Де Роон, Фройлер (Пессина 61), Меле, Малиновский (Иличич 71), Муриэль (Миранчук 61), Д. Сапата (Ламмерс 77)

": Скорупски, Данило, Антов, Сумаро, Сков Ольсен (Орсолини 72), Схутен, Сванберг (Мбайе 63), Де Сильвестри (Виньято 55), Сориано (Бальдурссон 56), Барроу (Поли 72), Паласио

: Данило 44

: Схутен 49 (прямая красная)

Давно уже "Аталанту" и её тренера так не критиковали. Уйма запоротых моментов, первое удаление в сезоне, упущенная победа, а главное - неожиданное снятие с игры лучшего на поле - Руслана Малиновского, после чего и началось падение. Пресса активно обсуждала эти моменты. Настолько, что разозлила Джан Пьеро Гасперини. Заставляя его призывать говорить о 65-ти набранных очках, а не шести не набранных. Заявлять, что не видел никакого падения концентрации против "Ромы", а наоборот - отличную игру. Хотя и он признал, что часть моментов "мог реализовать и ребёнок".

О по крайней мене двух из этих шести не набранных очков были все причины говорить. В первом круге "Аталанта" вела после первого тайма в Болонье со счётом 2:0, забив первый гол на 22-ой минуте. Луис Муриэль прямо поучаствовал в обоих. Во втором же пропустила на 73-ей и 82-ой и не победила. В предыдущем сезоне она с трудом победила этого соперника дома и проиграла ему в гостях. Сам же соперник подошёл к матчу после двух 0:1 от "Ромы" и "Интера", когда заслуживал большего, и затем четырёх очков в двух матчах. То есть пребывал в хорошей форме. И мог доставить неприятности.

В целом долгое время держалось дежа вю "Ромы" - хорошее начало соперника "Аталанты", затем кошмар, но лишь с одним пропущенным. Так что опасность повторения сюжета существовала. "Болонья" начала даже опаснее, чем римляне. Паласио не достал заброс, Сков Ольсен прорвался справа к вратарю. Голлини спас, а вскоре и отбил удар его же издали. Де Роон чуть не привёз автогол. Затем хозяева начали штурм, выйдя на 15 ударов к 35-ой минуте. Малиновский отдал Муриэлю на 22-ой, получил назад пяткой, ворвался в штрафную и пробил низом. Муриэль с его паса попадал в стойку...

По другому, не по римскому пути матч пошёл в концовке тайма. Данило завалил Ромеро, и Муриэль реализовал пенальти. Этот путь всё ещё напоминал матч первого круга в Болонье, но в самом начале второго тайма Схутен был удалён за въезд в колено Ромеро. И всё стало ясно. Фройлер подтвердил ясность, прорвавшись в штрафную и забив. Малиновский стянул на себя троих в штрафной и оставил свободному Сапате. Меле прострелил на Миранчука. Так что выход бергамцев на второе место получился триумфальным. Пусть он и может оказаться временным, ведь "Милан" играет завтра.

Малиновский в итоге отыграл 71 минуту. В своём последнем репертуаре - замечательно. Он дирижировал игрой, постоянно двигал мяч вперёд, двигался и сам, пытаясь получать его ближе к атаке. В целом он нанёс четыре удара по воротам. Ещё при счёте 1:0 чуть не закрутил в дальний угол. Отдал отличный пас вразрез, тогда удар Сапаты отчаянно заблокировали. Гол+ассист вывели его на 4+6 по схеме "гол+пас" в шести последних матчах лиги. Его просто обязаны выбрать лучшим игроком Серии А в апреле.