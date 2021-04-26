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Малиновский - как всегда. Аталанта - Болонья 5:0. Видео голов и обзор матча

Италия
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Смотреть видео обзор матча Аталанта - Болонья, чемпионат Италии, 25 апреля 2021

Малиновский - как всегда. Аталанта - Болонья 5:0. Видео голов и обзор матча

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Вашему вниманию видео обзор матча Аталанта - Болонья, которые встречались в 33-м туре итальянской Серии А. Команда Гасперини не оставила сопернику ни единого шанса. Приятно, что ключевую роль в этой победе сыграл Руслан Малиновский, который провел очередной результативный матч. На этот раз у него первый гол в поединке и результативная передача на Сапату.

Итальянская Серия А. 33-й тур
Аталанта - Болонья 5:0
Голы: Малиновской 22 Муриель 44, Фройлер 57, Сапата 59, Миранчук 73

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В статье: Болонья Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский
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