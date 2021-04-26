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Малиновский - как всегда. Аталанта - Болонья 5:0. Видео голов и обзор матча
Смотреть видео обзор матча Аталанта - Болонья, чемпионат Италии, 25 апреля 2021
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Вашему вниманию видео обзор матча Аталанта - Болонья, которые встречались в 33-м туре итальянской Серии А. Команда Гасперини не оставила сопернику ни единого шанса. Приятно, что ключевую роль в этой победе сыграл Руслан Малиновский, который провел очередной результативный матч. На этот раз у него первый гол в поединке и результативная передача на Сапату.
Итальянская Серия А. 33-й тур
Аталанта - Болонья 5:0
Голы: Малиновской 22 Муриель 44, Фройлер 57, Сапата 59, Миранчук 73
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