Малиновский - как всегда. Аталанта - Болонья 5:0. Видео голов и обзор матча

Вашему вниманию видео обзор матча Аталанта - Болонья, которые встречались в 33-м туре итальянской Серии А. Команда Гасперини не оставила сопернику ни единого шанса. Приятно, что ключевую роль в этой победе сыграл Руслан Малиновский, который провел очередной результативный матч. На этот раз у него первый гол в поединке и результативная передача на Сапату.

Итальянская Серия А. 33-й тур

Аталанта - Болонья 5:0

Голы: Малиновской 22 Муриель 44, Фройлер 57, Сапата 59, Миранчук 73