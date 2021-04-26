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"Он сопротивлялся, но нашел свою позицию". Гасперини – о прогрессе Малиновского в Аталанте

Италия
(2 голосов)

Украинец в отличной форме

"Он сопротивлялся, но нашел свою позицию". Гасперини – о прогрессе Малиновского в Аталанте

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Алленаторе "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини прокомментировал выступление Малиновского против "Болоньи" в рамках поединка 33-го тура чемпионата Италии (5:0). Напомним, Руслан забил гол и оформил ассист. Цитирует Гасперини портал Football Italia.

"Руслан пришел в клуб в качестве хавбека, но со временем я попросил его развить свою роль и играть в стиле Йосипа Иличича. Сначала он немного сопротивлялся, но со временем нашел свою позицию".

"Теперь он стабильно подключается к атакующим действиям, хоть и не как типичный нападающий. Он справился с COVID-19, затем с грыжей, а теперь вернулся к прекрасной форме, у него отличный сезон".

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В текущем сезоне Малиновский сыграл в 36 матчах за "Аталанту" (6 забитых мячей и 8 результативных передач).

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В статье: Джан Пьеро Гасперини Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский Йосип Иличич
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Источник:
Football Italia

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Комментарии (4)
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Primeval (Одесса)
26.04.2021 в 11:53
Давай и Коваленко подтягивай
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MaximSK (Киев)
26.04.2021 в 12:46
В Аталанте у Коваленко шансов почти нет, потому что большая конкуренция и нет доверия со стороны главного тренера, была ошибкой в переход в Аталанту, стоило перейти в более слабый клуб, там по крайней мере давали бы шанс показать себя.
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Olegyurchak (Хмельницький )
26.04.2021 в 10:52
Желаю ему добраться до Золотого мяча.
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+2
-1
Будєм разбіратся (Київ)
26.04.2021 в 11:48
Малиновський виріс в хорошого гравця основи міцного європейського клубу, але ЗМ це вершина до якої добираються одиниці на фоні перемог великих турнірів. Якщо Маліна пограє стабільно ще 5 років в Європі і буде лідером збірної , то це теж буде успіх.
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