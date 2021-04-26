"Он сопротивлялся, но нашел свою позицию". Гасперини – о прогрессе Малиновского в Аталанте

Алленаторе "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини прокомментировал выступление Малиновского против "Болоньи" в рамках поединка 33-го тура чемпионата Италии (5:0). Напомним, Руслан забил гол и оформил ассист. Цитирует Гасперини портал Football Italia.

"Руслан пришел в клуб в качестве хавбека, но со временем я попросил его развить свою роль и играть в стиле Йосипа Иличича. Сначала он немного сопротивлялся, но со временем нашел свою позицию".

"Теперь он стабильно подключается к атакующим действиям, хоть и не как типичный нападающий. Он справился с COVID-19, затем с грыжей, а теперь вернулся к прекрасной форме, у него отличный сезон".

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В текущем сезоне Малиновский сыграл в 36 матчах за "Аталанту" (6 забитых мячей и 8 результативных передач).