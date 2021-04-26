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Буффон открыл футбольную академию

Италия
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Джанлуиджи также хочет организовать Летний лагерь Буффона

Буффон открыл футбольную академию

The Guardian

Новина українською

Вратарь "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон открыл свою футбольную академию.

"Футбольная академия Буффона была создана, чтобы предоставить мальчикам и девочкам в возрасте от 8 до 16 лет возможность пройти узкоспециализированный курс, направленный на улучшение технических навыков тех, кто мечтает о будущем в мире футбола.

Я всегда верил в эффективность тренировок, особенно в это непростое время. Мы предоставляем полную программу тренировок, созданную индивидуально для каждого вратаря. Надеемся, что сможем организовать "Летний лагерь Буффона" уже в июне. Я хочу встретиться с ребятами 13 июня в Марина-ди-Пьетрасанта, но, очевидно, всё будет зависеть от ситуации с пандемией", — приводит слова Буффона пресс-служба академии.

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В статье: Джанлуиджи Буффон Ювентус (Турин)
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