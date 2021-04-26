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Буффон открыл футбольную академию
Джанлуиджи также хочет организовать Летний лагерь Буффона
The Guardian
Вратарь "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон открыл свою футбольную академию.
"Футбольная академия Буффона была создана, чтобы предоставить мальчикам и девочкам в возрасте от 8 до 16 лет возможность пройти узкоспециализированный курс, направленный на улучшение технических навыков тех, кто мечтает о будущем в мире футбола.
Я всегда верил в эффективность тренировок, особенно в это непростое время. Мы предоставляем полную программу тренировок, созданную индивидуально для каждого вратаря. Надеемся, что сможем организовать "Летний лагерь Буффона" уже в июне. Я хочу встретиться с ребятами 13 июня в Марина-ди-Пьетрасанта, но, очевидно, всё будет зависеть от ситуации с пандемией", — приводит слова Буффона пресс-служба академии.
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