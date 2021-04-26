Габриэле Гравина: Итальянские клубы будут исключать из Серии А за участие в Суперлиге

Президент Итальянской федерации футбола (FIGC) Габриэле Гравина рассказал об изменениях в правилах организации.

"Клубы, которые планируют участвовать в турнирах не под эгидой ФИФА или УЕФА, теряют членство и должны покинуть наш чемпионат. У нас нет новостей о том, кто покинул Европейскую Суперлигу, а кто нет, но есть правило, которое теперь должно быть включено в национальную реформу. Если в конце июня кто-то примет участие в частных соревнованиях, он будет вынужден покинуть итальянский чемпионат", — приводит слова Гравины Sky Sport Italia.

Напомним, ранее участие в Суперлиге подтвердили такие топ-клубы, как "Милан", "Арсенал", мадридский "Атлетико", "Челси", "Барселона", миланский "Интер", туринский "Ювентус", "Ливерпуль", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", мадридский "Реал" и "Тоттенхэм Хотспур".