Италия
Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ювентус изменит кадровый состав в случае увольнения Пирло
Туринцы могут распрощаться с тренером
Главный тренер "Ювентуса" Андреа Пирло сохранит свой пост, если команда выйдет в Лигу чемпионов по итогам сезона. В противном случае клуб расстанется со специалистом, пишет Tuttosport 26 апреля.
Причем вместе с Пирло в таком случае команду покинут его помощники. Также руководство туринского клуба произвести серьезные кадровые изменения в менеджерском отделе.
Пирло возглавил основную команду в августе, подписав контракт до 30 июня 2022 года.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Суркис: На премиальные можно купить однокомнатную квартиру и хорошую машину
- "Он сопротивлялся, но нашел свою позицию". Гасперини – о прогрессе Малиновского в Аталанте
- Маркевич: Динамо заслуженно стало чемпионом, но на Лигу чемпионов надо усиливаться
- СМИ: Шахтер предложил Де Дзерби двухлетний контракт
- Жерсон Родригес взял интервью у футболистов Динамо сразу после оформления чемпионства. ВИДЕО
- Шикарная модель, которая стала судьей в чемпионате Украины и пострадала в дерби Карпат. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
загрузка...