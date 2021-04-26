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Ювентус изменит кадровый состав в случае увольнения Пирло

Италия
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Туринцы могут распрощаться с тренером

Ювентус изменит кадровый состав в случае увольнения Пирло

Новина українською

Главный тренер "Ювентуса" Андреа Пирло сохранит свой пост, если команда выйдет в Лигу чемпионов по итогам сезона. В противном случае клуб расстанется со специалистом, пишет Tuttosport 26 апреля.

Причем вместе с Пирло в таком случае команду покинут его помощники. Также руководство туринского клуба произвести серьезные кадровые изменения в менеджерском отделе.

Пирло возглавил основную команду в августе, подписав контракт до 30 июня 2022 года.

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В статье: Андреа Пирло Ювентус (Турин)
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