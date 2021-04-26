Серия А. Лацио - Милан 3:0. Большие глаза страха

Серия А. 33-й тур

Рим. "Стадио Олимпико"

"Лацио" - "Милан" 3:0

Голы: Корреа 2, 51, Иммобиле 87

": Рейна, Марушич, Ачерби, Раду, Лаццари, Лейва (Катальди 88), Милинкович-Савич, Луис Альберто (Акпа-Акпро 88), Лулич (Фарес 68), Иммобиле (Мурики 88), Корреа (А. Перейра 76)

": Д. Доннарумма, Калабрия (Далот 69), Кьер (Романьоли 73), Томори, Эрнандес, Кесси, Беннасер (Тонали 69), Салемакерс (Диас 63), Чалханоглу, Ребич, Манджукич (Леау 63)

: Ачерби 19, Милинкович-Савич 57

: Даниэле Орсато

Перед началом матча Чиро Иммобиле прямо заявил, что для его команды это последний шанс. Главный тренер Симоне Индзаги говорил о том же, о матче на вылет. 2:5 в Неаполе в четверг не оставлял других в борьбе за зону Лиги Чемпионов. В команде бурлили, говорили о желании взять реванш. Как раз Индзаги вернулся после коронавируса и был готов помочь. Поезд "Милана" ещё не уходил со станции. Даже поражение в этом туре опускало его на пятое место лишь по разнице мячей. Однако общее настроение, плохие игра и результаты во втором круге заставляли его яростно бороться. Хотя заставили ли?

Перед матчем Стефано Пиоли много говорил о страхе. Призывал смотреть ему в глаза. Также заявил, что его подопечные заслуженно начали тур на втором месте. Все эти слова в первые 20 минут казались просто смешными. "Дьяволы" вышли на матч в панике. Правда, уже на 20-ой секунде Чалханоглу пробил низом. Но Рейна отбил. А через минуту после потери в обороне Иммобиле бросил в прорыв Корреа, и тот обошёл всех. К 13-ой минуте "орлы" вышли с 6:1 по ударам по воротам, устраивая разрушающие контратаки. Доннарумма блестяще спас от Корреа, Хоакин и Милинкович-Савич должны были пробивать точнее.

После 20-ой минуты лучшая команда лиги по выступлениям в гостях и в первых таймах уже начала добавлять. Постепенно даже загнав соперника в его штрафную, забрасывая туда, успешно прессингуя. Даже устроила несколько красивых комбинаций под руководством Чалханоглу и Салемакерса. Подводили сила и точность. Хакан с паса Алексиса оказался один-на-один. Но замешкался, а затем пробил слабо и прямо в Рейну. Оба ещё пробивали слабо после интересных розыгрышей. А им ещё и повезло, когда гол Лаццари в контратаке после очередной потери отменили из-за мизерного офсайда.

Второй тайм гости также начали довольно смело. Но, как и в первом, быстро пропустили в контратаке. Корреа поиздевался над Томори и мощно пробил. Тут же почти повторил - Доннарумма спас. Гол можно было и отменить, учитывая стык Лейвы с Чалханоглу в начале контратаки, похожий на фол первого. Тем не менее, Даниэле Орсато даже после просмотра видео не переубедили. И гора, на которую нужно было влезть "Милану", стала ещё более высокой. Да он даже не особо пытался, разыгрывая вокруг штрафной Рейны гораздо примитивнее, чем в первом тайме. Он не верил в возможность камбека.

Иммобиле ещё и добил. Мог дважды. Первую попытку - подсечку над вратарём - остановила стойка. Во втором случае он уже просто пробил низом, получив пас от Лаццари справа.

"Лацио" возвращается к жизни. Если выиграет и матч в запасе - будет лишь в двух очках от третьего места. "Орлы" продемонстрировали характер и силу дома, одержав здесь уже десятую победу подряд впервые с 1974-го года. А у "дьяволов" сорвался рекорд лиги всех времён - 14 гостевых побед в 16-ти первых матчах. Но дело вообще не в этом. А в том, что при равенстве очков с третьим местом они выглядят разобранными и не готовыми к борьбе.