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На фоне критики итальянской прессы – Криштиану Роналду выбирает между ПСЖ и МЮ
Почеттино или Сульшер?
Getty Images / Global Images Ukraine
Португальский форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду рассматривает возможность трансфера в "Пари Сен-Жермен" или "Манчестер Юнайтед" уже летом – об этом сообщает Tuttosport. Напомним, контракт CR7 с клубом истекает в середине следующего года.
Звезду мирового футбола и экс-игрока "красных дьяволов" не устроит ситуация, если по итогам сезона "Старая синьора" не попадет в ЛЧ.
В то же время, в апреле итальянская пресса начала активно критиковать нападающего команды Пирло. Все дело в том, что последний свой гол португалец провел почти 3 недели назад (против "Наполи", 2:1). Журналисты делают акцент на ошибках и эгоизме Роналду.
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