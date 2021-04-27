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На фоне критики итальянской прессы – Криштиану Роналду выбирает между ПСЖ и МЮ

Италия
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Почеттино или Сульшер?

На фоне критики итальянской прессы – Криштиану Роналду выбирает между ПСЖ и МЮ

Getty Images / Global Images Ukraine

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Португальский форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду рассматривает возможность трансфера в "Пари Сен-Жермен" или "Манчестер Юнайтед" уже летом – об этом сообщает Tuttosport. Напомним, контракт CR7 с клубом истекает в середине следующего года.

Звезду мирового футбола и экс-игрока "красных дьяволов" не устроит ситуация, если по итогам сезона "Старая синьора" не попадет в ЛЧ.

В то же время, в апреле итальянская пресса начала активно критиковать нападающего команды Пирло. Все дело в том, что последний свой гол португалец провел почти 3 недели назад (против "Наполи", 2:1). Журналисты делают акцент на ошибках и эгоизме Роналду.

Читайте такжеПирло: Я учусь с каждым матчем, но недоволен сезоном. Юве, думаю, тоже не в восторге

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В статье: Криштиану Роналду Ювентус (Турин) Манчестер Юнайтед Пари Сен-Жермен (Париж)
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Источник:
Tuttosport

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