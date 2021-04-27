Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Конец красно-черной сказки. ВИДЕО, как Милан крупно проиграл Лацио
Смотреть видео обзор матча Милан - Лацио, чемпионат Италии, 26 апреля 2021
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Вашему вниманию видео обзор матча Милан - Лацио, которые закрывали 33-й тур итальянской Серии А. Россонери достаточно создавали моментов у ворот Пепе Рейны, но испанский вратарь действовал безупречно, да гостям в отсутствие Златана Ибрагимовича не хватало четкости в атакующих действиях. Зато римляне подошли к своим моментам куда более рационально. Дважды Доннарумму, который вышел с капитанской повязкой, пробивал Корреа, еще один гол на счету Иммобиле. В нескольких эпизодах Джанлуиджи совершил впечатляющие сейвы. Поражение отбросило Милан на пятое место в турнирной таблице. А еще до недавнего времени команда Пиоли считалась главным конкурентом Интера.
Серія А. 33-й тур
27 квітня. Рим. "Стадіо Олімпіко"
"Лаціо" - "Мілан" 3:0
Голи: Корреа 2, 51, Іммобіле 87
Популярное сейчас
- Тернополь рискует потерять право проводить финал Кубка Украины
- Денисов: Ультрас будут вспоминать Луческу то, что он им сказал, что они - не Динамо
- Блохин – о Луческу в Динамо: Не обсуждаю эту тему
- Удивительная красотка, которая была любовницей трех звезд Серии А и ждет ребенка от четвертой. ФОТО
- Эден Азар привез своего парикмахера в Испанию на частном самолете, наплевав на безопасность. ФОТО
- Happy Birthday to me! Девушка Валерия Бондаря отметила свое 20-летие сверхгорячими кадрами. ФОТО