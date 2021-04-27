Конец красно-черной сказки. ВИДЕО, как Милан крупно проиграл Лацио

Вашему вниманию видео обзор матча Милан - Лацио, которые закрывали 33-й тур итальянской Серии А. Россонери достаточно создавали моментов у ворот Пепе Рейны, но испанский вратарь действовал безупречно, да гостям в отсутствие Златана Ибрагимовича не хватало четкости в атакующих действиях. Зато римляне подошли к своим моментам куда более рационально. Дважды Доннарумму, который вышел с капитанской повязкой, пробивал Корреа, еще один гол на счету Иммобиле. В нескольких эпизодах Джанлуиджи совершил впечатляющие сейвы. Поражение отбросило Милан на пятое место в турнирной таблице. А еще до недавнего времени команда Пиоли считалась главным конкурентом Интера.

Серія А. 33-й тур

27 квітня. Рим. "Стадіо Олімпіко"

"Лаціо" - "Мілан" 3:0

Голи: Корреа 2, 51, Іммобіле 87