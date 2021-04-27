Златан Ибрагимович вернулся в общую группу Милана

Нападающий "Милана" Златан Ибрагимович вернулся к тренировкам вместе с первой командой "россонери". 39-летний шведский ветеран пропустил три последних матча своего коллектива в чемпионате Италии – сначала из-за дисквалификации, а затем из-за мышечного повреждения.

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По информации портала Football Italia, форвард "Милана" готов вернуться в бой уже на этих выходных в поединке с "Беневенто". Его состояние улучшилось, он смог провести тренировочную сессию с партнерами.

Напомним, в этом месяце Ибрагимович продлил контракт с итальянским грандом еще на сезон. В октябре ему исполнится 40 лет.