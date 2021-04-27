Италия
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Ювентус предложил Барселоне и Эвертону подписать Адриена Рабьо
Но нужен ли он им?
Полузащитник туринского "Ювентуса" Адриен Рабьо, скорее всего, покинет команду в летнее трансферное окно.
По информации Calciomercato.com, бьянконери предложили "Барселоне" и "Эвертону" приобрести 26-летнего французского футболиста.
Рабьо перешёл в "Ювентус" в 2019 году на правах свободного агента из "Пари Сен-Жермен", где провёл семь лет.
В нынешнем сезоне хавбек принял участие в 29 матчах итальянской Серии А, забил два гола
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