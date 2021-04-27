Ювентус предложил Барселоне и Эвертону подписать Адриена Рабьо

Полузащитник туринского "Ювентуса" Адриен Рабьо, скорее всего, покинет команду в летнее трансферное окно.

По информации Calciomercato.com, бьянконери предложили "Барселоне" и "Эвертону" приобрести 26-летнего французского футболиста.

Рабьо перешёл в "Ювентус" в 2019 году на правах свободного агента из "Пари Сен-Жермен", где провёл семь лет.

В нынешнем сезоне хавбек принял участие в 29 матчах итальянской Серии А, забил два гола