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Ювентус предложил Барселоне и Эвертону подписать Адриена Рабьо

Италия
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Но нужен ли он им?

Ювентус предложил Барселоне и Эвертону подписать Адриена Рабьо

Новина українською

Полузащитник туринского "Ювентуса" Адриен Рабьо, скорее всего, покинет команду в летнее трансферное окно.

По информации Calciomercato.com, бьянконери предложили "Барселоне" и "Эвертону" приобрести 26-летнего французского футболиста.

Рабьо перешёл в "Ювентус" в 2019 году на правах свободного агента из "Пари Сен-Жермен", где провёл семь лет.

В нынешнем сезоне хавбек принял участие в 29 матчах итальянской Серии А, забил два гола

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В статье: Ювентус (Турин) Барселона Адриен Рабио Эвертон
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