  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Джеко: Манчестер Юнайтед — фаворит в матче с Ромой
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Джеко: Манчестер Юнайтед — фаворит в матче с Ромой

Италия
(1 голосов)

Но римляне не собираются сдаваться

Джеко: Манчестер Юнайтед — фаворит в матче с Ромой

Новина українською

Форвард "Ромы" Эдин Джеко поделился ожиданиями от первого матча 1/2 финала Лиги Европы с "Манчестер Юнайтед".

"Мы знаем силу соперника, "Манчестер Юнайтед" — определённо фаворит. Однако сам факт выхода в полуфинал даёт нам право на надежду. Понимаем, что у нас тоже есть класс. Прежде всего надо будет играть как команда, как единое целое. И тогда будет возможно всё", — приводит слова Джеко пресс-служба УЕФА.

Напомним, что первый матч "Манчестер Юнайтед" и "Ромы" пройдёт 29 апреля в Англии.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Эдин Джеко Рома (Рим) Манчестер Юнайтед
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...