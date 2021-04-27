Джеко: Манчестер Юнайтед — фаворит в матче с Ромой

Форвард "Ромы" Эдин Джеко поделился ожиданиями от первого матча 1/2 финала Лиги Европы с "Манчестер Юнайтед".

"Мы знаем силу соперника, "Манчестер Юнайтед" — определённо фаворит. Однако сам факт выхода в полуфинал даёт нам право на надежду. Понимаем, что у нас тоже есть класс. Прежде всего надо будет играть как команда, как единое целое. И тогда будет возможно всё", — приводит слова Джеко пресс-служба УЕФА.

Напомним, что первый матч "Манчестер Юнайтед" и "Ромы" пройдёт 29 апреля в Англии.