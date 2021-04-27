Появился ответ на слухи об увольнении главного тренера Ювентуса

Итальянский журналист Николо Скира сообщил, что "Ювентус" не намерен в ближайшее время увольнять Андреа Пирло.

Накануне появилась информация, якобы главный тренер туринского клуба может лишиться своей должности в случае поражения от "Удинезе" 2 мая (выездной матч, начало в 19:00).

Несмотря на слухи последних нескольких часов , "Ювентус" не собирается менять Андреа Пирло на Игоря Тудора. Пирло будет тренером "Ювентуса" до конца сезона. На основе итоговых результатов клуб решит, стоит ли продолжать сотрудничество, или сменить тренера, - сообщил журналист в Твиттере.

"Ювентус" занимает 4 позицию в Серии А, имеет одинаковое количество очков (по 66) с "Наполи" и "Миланом".

Пирло критикуют за вылет "старой синьоры" из Лиги чемпионов от "Порту", потерю лидерства в Италии и вероятную потерю места в Лиге чемпионов на следующий сезон. Андреа возглавляет команду с 8 августа 2020 года.