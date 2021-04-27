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Появился ответ на слухи об увольнении главного тренера Ювентуса

Италия
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Трудный момент для клуба из Турина

Появился ответ на слухи об увольнении главного тренера Ювентуса

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Итальянский журналист Николо Скира сообщил, что "Ювентус" не намерен в ближайшее время увольнять Андреа Пирло.

Накануне появилась информация, якобы главный тренер туринского клуба может лишиться своей должности в случае поражения от "Удинезе" 2 мая (выездной матч, начало в 19:00).

Несмотря на слухи последних нескольких часов, "Ювентус" не собирается менять Андреа Пирло на Игоря Тудора. Пирло будет тренером "Ювентуса" до конца сезона. На основе итоговых результатов клуб решит, стоит ли продолжать сотрудничество, или сменить тренера, - сообщил журналист в Твиттере.

"Ювентус" занимает 4 позицию в Серии А, имеет одинаковое количество очков (по 66) с "Наполи" и "Миланом".

Пирло критикуют за вылет "старой синьоры" из Лиги чемпионов от "Порту", потерю лидерства в Италии и вероятную потерю места в Лиге чемпионов на следующий сезон. Андреа возглавляет команду с 8 августа 2020 года.

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В статье: Андреа Пирло Ювентус (Турин) Серия А Игор Тудор
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