Экс-игрок Шахтера может выбирать между Ювентусом и Ромой

Экс-игрок донецких "Шахтера" и "Металлурга", а сегодня хавбек итальянской "Ромы" Генрих Мхитарян может продолжить карьеру в другой команде Серии А.

Агент игрока Мино Райола обсуждал возможный переход со спортивным директором "Ювентуса" Фабио Паратичи.

Туринцы озвучили Райоле их предложение и в ближайшие недели ожидают ответ от Мхитаряна.

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При этом с игроком ведет переговоры и "Рома", столичная команда хочет продлить контракт, ведь его срок истекает этим летом. Именно этот вариант, а не переход в "Юве", кажется Мхитаряну лучшим, сообщает РБК.

В этом сезоне в 32-летнего армянина 9 голов и 8 результативных пасов за 29 игр в чемпионате Италии.