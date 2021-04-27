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Экс-игрок Шахтера может выбирать между Ювентусом и Ромой

Италия
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Агент Мино Райола постарался

Экс-игрок Шахтера может выбирать между Ювентусом и Ромой

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Экс-игрок донецких "Шахтера" и "Металлурга", а сегодня хавбек итальянской "Ромы" Генрих Мхитарян может продолжить карьеру в другой команде Серии А.

Агент игрока Мино Райола обсуждал возможный переход со спортивным директором "Ювентуса" Фабио Паратичи.

Туринцы озвучили Райоле их предложение и в ближайшие недели ожидают ответ от Мхитаряна.

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При этом с игроком ведет переговоры и "Рома", столичная команда хочет продлить контракт, ведь его срок истекает этим летом. Именно этот вариант, а не переход в "Юве", кажется Мхитаряну лучшим, сообщает РБК.

В этом сезоне в 32-летнего армянина 9 голов и 8 результативных пасов за 29 игр в чемпионате Италии.

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В статье: Генрих Мхитарян Металлург (Донецк) Ювентус (Турин) Шахтер (Донецк) Мино Райола Рома (Рим) Фабио Паратичи
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