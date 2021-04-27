Игроки Интера откажутся от бонусов за чемпионство

Миланский "Интер" приближается к завоеванию титула чемпиона Италии.

А футболисты "нерадзурри" откажутся от бонусных выплат, предусмотренных за победу в турнире, сообщает FCInter1908.

Таким образом игроки хотят поддержать клуб в финансово сложной ситуации, которую вызвала пандемия коронавируса.

"Интер" может стать чемпионом Италии в следующем туре, если победит "Кротоне", а "Аталанта" не выигрывает у "Сассуоло".

Напомним, что владельцем миланского "Интера" является китайская компания семьи Чжан - Suning Holding Groups.