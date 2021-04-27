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Игроки Интера откажутся от бонусов за чемпионство
Из-за тяжелого финансового положения
Миланский "Интер" приближается к завоеванию титула чемпиона Италии.
А футболисты "нерадзурри" откажутся от бонусных выплат, предусмотренных за победу в турнире, сообщает FCInter1908.
Таким образом игроки хотят поддержать клуб в финансово сложной ситуации, которую вызвала пандемия коронавируса.
"Интер" может стать чемпионом Италии в следующем туре, если победит "Кротоне", а "Аталанта" не выигрывает у "Сассуоло".
Напомним, что владельцем миланского "Интера" является китайская компания семьи Чжан - Suning Holding Groups.
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