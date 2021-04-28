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"Ческо не хотел покидать Рим". Фергюсон рассказал, как хотел подписать Тотти в МЮ
Завтра вечером англичане встретятся с итальянцами
Getty Images / Global Images Ukraine
Сэр Алекс Фергюсон вспомнил историческую победу "Манчестер Юнайтед" над "Ромой" в Лиге чемпионов-2006/07 со счетом 7:1 накануне противостояния команд в полуфинале Лиги Европы. Цитирует шотланда La Gazzetta dello Sport.
"Каждый игрок сыграл наилучшим образом и словно писал свою музыку в тот вечер – вместе игроки написали великолепную симфонию. Такие матчи редко случаются в жизни тренера. Спаллетти выпил со мной вина после игры – он сильная личность. Ему наверняка было непросто поднять за меня бокал, однако он настоящий профессионал".
"Тотти? Он нам очень нравился, мы проявляли интерес, однако Ческо не хотел покидать Рим. Он привязан к городу и клубу".
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