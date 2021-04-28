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На фоне интереса Шахтера – руководство Фиорентины торопится с приглашением Де Дзерби

Италия
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Специалист нарасхват

На фоне интереса Шахтера – руководство Фиорентины торопится с приглашением Де Дзерби

Italy24

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"Фиорентина" хочет пригласить на должность алленаторе главного тренера "Сассуоло" Роберто Де Дзерби.

По информации Tuttomercatoweb, сначали клуб из Флоренции хотел видеть на посту наставника Дженнаро Гаттузо, однако тренер не захотел делать столь радикальный шаг и уходить из "Наполи" уже сейчас.

"Фиалки" намерены затеять перестройку первой команды – для этого боссам клуба из Флоренции необходимо определиться с новым главным тренером, поэтому руководство "Фиорентины" и спешит завершить сделку. Напомним, Де Дзерби – один из главных кандидатов на замену Луишу Каштру в "Шахтере".

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В статье: Шахтер (Донецк) Фиорентина (Флоренция) Сассуоло Роберто Де Дзерби
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Источник:
tuttomercatoweb

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