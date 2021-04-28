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На фоне интереса Шахтера – руководство Фиорентины торопится с приглашением Де Дзерби
Специалист нарасхват
Italy24
"Фиорентина" хочет пригласить на должность алленаторе главного тренера "Сассуоло" Роберто Де Дзерби.
По информации Tuttomercatoweb, сначали клуб из Флоренции хотел видеть на посту наставника Дженнаро Гаттузо, однако тренер не захотел делать столь радикальный шаг и уходить из "Наполи" уже сейчас.
"Фиалки" намерены затеять перестройку первой команды – для этого боссам клуба из Флоренции необходимо определиться с новым главным тренером, поэтому руководство "Фиорентины" и спешит завершить сделку. Напомним, Де Дзерби – один из главных кандидатов на замену Луишу Каштру в "Шахтере".
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