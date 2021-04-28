  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Экс-тренер Интера может возглавить Наполи
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Экс-тренер Интера может возглавить Наполи

Италия
(1 голосов)

Руководство уже провело переговоры с клубом

Экс-тренер Интера может возглавить Наполи

Sempreinter

Новина українською

Итальянский специалист Лучано Спаллетти может возглавить "Наполи", пишет La Gazzetta dello Sport.

По сведениям источника, руководство неаполитанцев уже провело переговоры с 62-летним итальянцем. Сообщается, что тренер хочет получать 4 миллиона евро в год.

Последним местом работы Спаллетти был "Интер", откуда его уволили два года назад.

"Наполи" под руководством Дженнаро Гаттузо занимает третье место в Серии А, имея в активе 66 очков.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Лучано Спаллетти Наполи (Неаполь)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...