Италия
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Экс-тренер Интера может возглавить Наполи
Руководство уже провело переговоры с клубом
Sempreinter
Итальянский специалист Лучано Спаллетти может возглавить "Наполи", пишет La Gazzetta dello Sport.
По сведениям источника, руководство неаполитанцев уже провело переговоры с 62-летним итальянцем. Сообщается, что тренер хочет получать 4 миллиона евро в год.
Последним местом работы Спаллетти был "Интер", откуда его уволили два года назад.
"Наполи" под руководством Дженнаро Гаттузо занимает третье место в Серии А, имея в активе 66 очков.
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