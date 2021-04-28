Экс-тренер Интера может возглавить Наполи

Итальянский специалист Лучано Спаллетти может возглавить "Наполи", пишет La Gazzetta dello Sport.

По сведениям источника, руководство неаполитанцев уже провело переговоры с 62-летним итальянцем. Сообщается, что тренер хочет получать 4 миллиона евро в год.

Последним местом работы Спаллетти был "Интер", откуда его уволили два года назад.

"Наполи" под руководством Дженнаро Гаттузо занимает третье место в Серии А, имея в активе 66 очков.