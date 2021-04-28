Милан может уволить главного тренера - есть замены

"Милан" уволит от должности главного тренера Стефано Пиоли, если "россонери" не попадут в топ4 по итогам Серии А.

У "Милана" одинаковое количество очков с "Ювентусом" и "Наполи", но по разнице голов он занимает 5 позицию.

Как сообщают La Gazzetta dello Sport и Calciomercato.com, боссы "Милана" могут принять решение об увольнении Пиоли, если "россонери" не пройдут в зону Лиги чемпионов в этом сезоне.

У команды снизился средний показатель очков за игру, она проиграла 5 домашних игр с января. В январе "россонери" занимали первое место, но если они по итогам Серии А не попадут в топ-4, которая дает право участия в Лиге чемпионов, то станут первым клубом, который опустился с 1 на 5 место в истории турнира.

У Пиоли есть контракт до 2022 года, но последние пять игр сезона могут иметь решающее значение для его будущего.

Как сообщает Calciomercato.com, Иван Юрич из "Вероны" является одним из кандидатов на замену "Пиоли", если бывший тренер "Лацио" будет уволен.

Другой вариант - Массимилиано Аллегри. Тосканский тактик был последним тренером "Милана", который получил место в Лиге чемпионов в 2012-13 годах. Но на этот раз он близок к возвращению в "Ювентус" на замену Андреа Пирло, сообщает Football Italia.