Итальянский журналист: Если Шахтер позвонит Де Дзерби, он отправится туда через 10 минут

Журналист Энцо Буччони рассказал о переговорах между "Фиорентиной" с Дженнаро Гаттузо и Роберто Де Дзерби, а также отметил, что второй готов возглавить "Шахтер".

"Гаттузо отказался. С ним несколько раз связывался генеральный директор "Фиорентины" Джо Бароне. Он мог бы прийти пешком во Флоренцию, но потребовал определенных технических игроков. Ему плевать на футболистов за 30 миллионов, но ему нужны нормальные, немного известные игроки, подходящие под его стиль игры. Например, ему не нравится голкипер Бартломей Дронговски, так как он предпочитает более играющих ногами вратарей.

Гаттузо просит провести глубокую ревизию команды, в то время как "Фиорентина" убеждена, что они могут перезапустить проект с приходом 3-4 футболистов.

Де Дзерби? Его мысли в духе Гаттузо. Если "Шахтер" позвонит ему завтра утром, он отправится туда через 10 минут", – сказал Буччони в эфире Radio Bruno.