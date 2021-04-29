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Лацио хочет получить за Луиса Альберто 70 миллионов евро
Какие клубы претендуют на игрока пока неизвестно
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"Лацио" установил ценник на полузащитника "Лацио" Луиса Альберто, пишет Il Messaggero.
По данным источника, римский клуб не хочет расставаться с 28-летним испанцем, однако установил для возможных покупателей ценник на игрока в 70 миллионов евро. Контракт игрока со столичной командой рассчитан до июня 2025 года.
В текущем сезоне Альберто провел 35 матчей за "Лацио", в которых забил 8 голов и сделал 3 результативные передачи.
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