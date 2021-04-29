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Модель из США требует от Криштиану Роналду возмещения 65 млн евро за изнасилование

Италия
(2 голосов)

Он уже платил ей 375 000 долларов за молчание

Модель из США требует от Криштиану Роналду возмещения 65 млн евро за изнасилование

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Бывшая модель Кэтрин Майорга требует от нападающего итальянского "Ювентуса" и национальной сборной Португалии Криштиану Роналду компенсацию морального ущерба за изнасилование. Факт совершения преступления не был доказан.

В судебной документации указано, что 37-летняя американка хочет получить от футболиста около 56 млн фунтов (почти 65 млн евро), сообщает Mirror.

Майорга требует от Роналду почти 21 млн евро за «боль и страдания, причиненные ей в прошлом», еще 18 млн фунтов - за «боль и страдания, которые она будет испытывать в будущем» и еще 18 млн фунтов - как штрафные санкции для футболиста. Майорга потратила около 1,6 млн евро на расходы, связанные с делом Роналду, а судебные издержки составили чуть более 1,2 млн евро.

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Процесс начался в сентябре 2018 после того, как модель подала исковое жалобу об изнасиловании со стороны игрока в одном из отелей в июне 2009-го. Майорга утверждала, что получила от футболиста 375 000 долларов за молчание. Впоследствии португалец признал факт передачи денег.

В октябре 2020 модель сделала новую попытку судебных разбирательств с Роналду. Она рассчитывает доказать, что не была способна разобраться в условиях соглашения о неразглашении, которое было заключено в 2010 году. Если попытка модели будет успешной, Роналду вызовут в суд для дачи показаний.

Роналду отрицает обвинения, которые ему предъявляет Майорга. В июле 2019 прокуратура Лас-Вегаса сняла с футболиста подозрения в изнасиловании в этом деле.

Модель из США требует от Криштиану Роналду возмещения 65 млн евро за изнасилование - изображение 1
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В статье: Криштиану Роналду
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Комментарии (4)
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Serega1111 (Киев)
29.04.2021 в 20:18
Тут надо с законами что-то делать. Это просто песец, что такая шмара (которая, стопудов сама Роналде на х.ер запрыгнула) имеет возможности через годы после траха выбивать деньги
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Cerega15 (Kherson)
29.04.2021 в 20:31
А что не так? Ты тоже можешь заявить, вопрос только в том, что сможешь доказать.
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pilips111 (Чернигов)
29.04.2021 в 19:51
Таких шмар нужно избегать!
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pilips111 (Чернигов)
29.04.2021 в 19:51
Ну просто негодяйка!
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