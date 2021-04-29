Модель из США требует от Криштиану Роналду возмещения 65 млн евро за изнасилование

Бывшая модель Кэтрин Майорга требует от нападающего итальянского "Ювентуса" и национальной сборной Португалии Криштиану Роналду компенсацию морального ущерба за изнасилование. Факт совершения преступления не был доказан.

В судебной документации указано, что 37-летняя американка хочет получить от футболиста около 56 млн фунтов (почти 65 млн евро), сообщает Mirror.

Майорга требует от Роналду почти 21 млн евро за «боль и страдания, причиненные ей в прошлом», еще 18 млн фунтов - за «боль и страдания, которые она будет испытывать в будущем» и еще 18 млн фунтов - как штрафные санкции для футболиста. Майорга потратила около 1,6 млн евро на расходы, связанные с делом Роналду, а судебные издержки составили чуть более 1,2 млн евро.

Процесс начался в сентябре 2018 после того, как модель подала исковое жалобу об изнасиловании со стороны игрока в одном из отелей в июне 2009-го. Майорга утверждала, что получила от футболиста 375 000 долларов за молчание. Впоследствии португалец признал факт передачи денег.

В октябре 2020 модель сделала новую попытку судебных разбирательств с Роналду. Она рассчитывает доказать, что не была способна разобраться в условиях соглашения о неразглашении, которое было заключено в 2010 году. Если попытка модели будет успешной, Роналду вызовут в суд для дачи показаний.

Роналду отрицает обвинения, которые ему предъявляет Майорга. В июле 2019 прокуратура Лас-Вегаса сняла с футболиста подозрения в изнасиловании в этом деле.