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Боссы Ювентуса привязали будущее Дибалы к месту в Лиге чемпионов
А он сам хочет остаться в Турине
Будущее нападающего итальянского "Ювентуса" аргентинца Пауло Дибалы остается неопределенным.
Оно зависит от того, удастся ли команде попасть в Лигу чемпионов по итогам сезона. Туринцы не дошли с Дибалой к соглашению о продлении контракта.
Чтобы не потерять футболиста бесплатно летом 2022 года, когда истекает срок его действующего соглашения с клубом, "Ювентус" может продать Пауло этим летом.
Если Турину не удастся попасть в Лигу чемпионов, то "Юве" выставит Дибалу на трансфер.
Также будущее аргентинца зависит от того, останется ли в клубе нападающий Криштиану Роналду, информирует Corriere dello Sport.
При этом 27-летний нападающий хочет остаться в туринского "Ювентуса".
В этом сезоне футболист провел 21 матч за "Ювентус", забил 4 гола и сделал 2 результативные передачи.
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