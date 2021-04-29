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Боссы Ювентуса привязали будущее Дибалы к месту в Лиге чемпионов

Италия
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А он сам хочет остаться в Турине

Боссы Ювентуса привязали будущее Дибалы к месту в Лиге чемпионов

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Будущее нападающего итальянского "Ювентуса" аргентинца Пауло Дибалы остается неопределенным.

Оно зависит от того, удастся ли команде попасть в Лигу чемпионов по итогам сезона. Туринцы не дошли с Дибалой к соглашению о продлении контракта.

Чтобы не потерять футболиста бесплатно летом 2022 года, когда истекает срок его действующего соглашения с клубом, "Ювентус" может продать Пауло этим летом.

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Если Турину не удастся попасть в Лигу чемпионов, то "Юве" выставит Дибалу на трансфер.

Также будущее аргентинца зависит от того, останется ли в клубе нападающий Криштиану Роналду, информирует Corriere dello Sport.

При этом 27-летний нападающий хочет остаться в туринского "Ювентуса".

В этом сезоне футболист провел 21 матч за "Ювентус", забил 4 гола и сделал 2 результативные передачи.

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В статье: Ювентус (Турин) Пауло Дибала
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