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+1? Де Дзерби добавил в свой шорт-лист для Шахтера еще одного игрока
Но не все так просто
Центральный атакующий полузащитник "Сассуоло" Филип Джуричич готов к тому, чтобы вместе с главным тренером этого клуба Роберто Де Дзерби перейти в донецкий "Шахтер".
Ранее итальянские СМИ сообщали о том, что руководство "горняков" рассматривало возможность подписания Джуричича и Бога вместе с Де Дзерби
Кроме этих футболистов, итальянский наставник также хотел бы видеть с собой в донецком клубе и Доменико Берарди, но 26-летний правый вингер сомневается уезжать из Италии в Украину. Отметим, что по оценкам Transfermarkt, стоимость футболиста равна 30 миллионов евро.
Что касается Жереми Бога, то отношение ивуарийца к переезду в Украину пока неизвестно.
Напомним, что помимо "Шахтера" на Де Дзерби претендуют "Фиорентина" и "Лион".
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