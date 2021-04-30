+1? Де Дзерби добавил в свой шорт-лист для Шахтера еще одного игрока

Центральный атакующий полузащитник "Сассуоло" Филип Джуричич готов к тому, чтобы вместе с главным тренером этого клуба Роберто Де Дзерби перейти в донецкий "Шахтер".

Ранее итальянские СМИ сообщали о том, что руководство "горняков" рассматривало возможность подписания Джуричича и Бога вместе с Де Дзерби

Кроме этих футболистов, итальянский наставник также хотел бы видеть с собой в донецком клубе и Доменико Берарди, но 26-летний правый вингер сомневается уезжать из Италии в Украину. Отметим, что по оценкам Transfermarkt, стоимость футболиста равна 30 миллионов евро.

Что касается Жереми Бога, то отношение ивуарийца к переезду в Украину пока неизвестно.

Напомним, что помимо "Шахтера" на Де Дзерби претендуют "Фиорентина" и "Лион".