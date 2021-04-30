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+1? Де Дзерби добавил в свой шорт-лист для Шахтера еще одного игрока

Италия
(3 голосов)

Но не все так просто

+1? Де Дзерби добавил в свой шорт-лист для Шахтера еще одного игрока

Новина українською

Центральный атакующий полузащитник "Сассуоло" Филип Джуричич готов к тому, чтобы вместе с главным тренером этого клуба Роберто Де Дзерби перейти в донецкий "Шахтер".

Ранее итальянские СМИ сообщали о том, что руководство "горняков" рассматривало возможность подписания Джуричича и Бога вместе с Де Дзерби

Кроме этих футболистов, итальянский наставник также хотел бы видеть с собой в донецком клубе и Доменико Берарди, но 26-летний правый вингер сомневается уезжать из Италии в Украину. Отметим, что по оценкам Transfermarkt, стоимость футболиста равна 30 миллионов евро.

Что касается Жереми Бога, то отношение ивуарийца к переезду в Украину пока неизвестно.

Напомним, что помимо "Шахтера" на Де Дзерби претендуют "Фиорентина" и "Лион".

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В статье: Шахтер (Донецк) Филип Джуричич Доменико Берарди Сассуоло Жереми Бога Роберто Де Дзерби
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Источник:
Serieanews

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Комментарии (7)
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alexfc (Киев)
30.04.2021 в 10:24
С таким райдером можно уже взять другого тренера. Можно и из Италии. Сколько там сидит безработных тренеров не факт что этот будет лучше Каштру
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0
0
oda1979 (Запорожье)
30.04.2021 в 10:18
Дешевле оставить Каштру, вернуть фонсеку, поставить тренеровать Палкина с Срной, дать возможность тренироваться игрокам спмостоятельно.
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+1
0
тутти-10 (Сумська область)
30.04.2021 в 10:02
Нехай лишається Каштру. І не треба нікого купувати. Йому треба дати час
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0
-1
Shilov 2020 (Кировоград )
30.04.2021 в 09:56
Да уж Ахметке придется сильно раскошелиться для Де Дзерби!
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0
0
royalstas (Вінниця)
30.04.2021 в 09:09
Може йому краще залишитись тренерувати Сасуоло?) Той же Соломон і Тете якщо їм дати грати через рік будуть не гірші за Бога і Берарді.
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+2
0
Acsakal (Kharkov)
30.04.2021 в 09:16
Як я розумію, про те, щоб за Шахтар грали українці, навіть не йдеться.
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+2
-1
royalstas (Вінниця)
30.04.2021 в 09:34
Ну йдеться не йдеться але прийдеться) Ліміт на легіонерів всетаки є і так як випав нападник українець їм походу потрібно Довбика пошвидше забирати.
+1
0


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