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Стал нервным и раздражительным: Роналду хочет покинуть Юве – он поручил агенту найти новый клуб
Эпоха в Турине завершена?
Фото: Eurosport
Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду хочет покинуть итальянский гранд. Португальский форвард уже поручил своему агенту Жорже Мендешу найти новый клуб на следующую кампанию.
По информации La Gazzetta dello Sport, причина радикального решения Роналду – вылет "Юве" из Лиги чемпионов на этапе 1/8 финала. Редакция издания сообщает следующее:
"Он стал нервным, раздражительным и отдалился от партнеров по раздевалке. Криштиану сдался. Он не пытается скрыть свои чувства, а это тревожный знак".
Напомним, президент "Реала" Флорентино Перес исключил возможность возвращения футболиста на "Сантьяго Бернабеу". Еще одним вариантов продолжения карьеры португальца можно назвать "Манчестер Юнайтед", про это мы также сообщали ранее. CR7 придется снизить оклад, чтобы покинуть Апеннины.
36-летний Роналду забил 25 голов в 29 матчах текущего сезона Серии А, а также оформил 4 "автографа" в 6 поединках Лиги чемпионов. Контракт Криштиану со "Старой Синьорой" истекает в июне 2022 года.
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