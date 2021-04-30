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Первый матч с фанатами. Италия разрешила присутствие болельщиков в финале Кубка
"Аталанта" - "Ювентус"
Президент Серии A Паоло даль Пино надеется, что 20-процентная заполняемость трибун в поединке финала Копа Италия будет "первым шагом к возвращению нормальности".
Правительство Италии приняло постановление после просьбы итальянской футбольной ассоциации - открыть для болельщиков стадионы чуть раньше срока, установленного на 1 июня.
Это означает, что около 4700 болельщиков будут присутствовать на стадионе "Мапей" в Реджо-Эмилии 19 мая, когда сыграют "Аталанта" и "Ювентус".
Мы благодарны правительству за поддержку нашей просьбы вернуть болельщиков на финал Копа Италия, - сказал журналистам президент Лиги даль Пино.
Это признак возвращения к нормальности, которая нам всем нужна. Мы уверены, что сможем открыть стадионы последние туры сезона Серии А, а 1000 болельщиков будут находиться в безопасности.
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