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Артуро Видаль отказался от перехода из Интера в Марсель
Единения с Сампаоли не будет
Полузащитник итальянского "Интера" Артуро Видаль отклонил переход в "Марсель". Чилиец присоединился к "нерадзурри" в качестве свободного агента с "Барселоны" прошлым летом.
Как сообщает La Provence, бывший тренер его национальной сборной Сампаоли предложил полузащитнику присоединиться к "Марселю", но Видаль отклонил эту возможность.
Видаль сказал Сампаоли, что чувствует себя хорошо в "Интере" и находится в хороших отношениях с тренером Антонио Конте. Поэтому он хочет на еще один сезон остаться в Милане.
В этом сезоне у Видаля на счету 2 гола и 2 ассиста в 30 матчах во всех соревнованиях за "Интер".
В следующем сезоне его зарплата вырастет с 5 до 6,5 млн евро в год.
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