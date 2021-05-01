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Фонсека покинет Рому. Его агент предложил португальца Кристал Пэласу
А может все-таки в "Шахтер"?
Фото: ФК Рома
Главный наставник римской "Ромы" Пауло Фонсека покинет команду по окончании сезона. Клуб решил не продлевать с ним соглашение, которое завершается этим летом. Об этом сообщает итальянский журналист Николо Скира.
Агент португальца уже предложил Фонсеку английскому "Кристал Пэласу", как возможную замену наставнику "орлов" Рою Ходжсону. Руководство лондонцев ищет варианты нового тренера для команды.
Напомним, что Пауло возглавил "Рому" летом 2019-го года. В прошлом сезоне "волки" заняли пятое место в Серии А, уступив четвертому "Лацио" восемью очками. На данный момент римляне расположились на седьмой позиции, и отрыв от зоны Лиги Чемпионов составляет уже 11 зачетных пунктов.
Вместе с "Ромой" Фонсека в этом году дошел до полуфинала Лиги Европы. В первом матче против "Ман Юнайтед" его подопечные уступили на "Олд Траффорд" со счетом 6:2.
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