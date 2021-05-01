Серия А. Специя наконец-то проявляет характер в гостях

Верона. "Маркантонио Бентегоди"

: Сальседо 46 - Сапонара 87

": Сильвестри, Давидович, Маньяни (Гюнтер 77), Димарко, Фараони, Стураро (Тамез 46), Барак, Дзакканьи (Бесса 60), Лазович, Сальседо (Илич 65), Лазанья (Калинич 60)

": Проведель, Виньяли, Исмаили, Шабо, Маркицца, М. Риччи (Акампора 83), Эстевес, Маджоре (Сена 67), Верде (Агудело 67), Нзола, Гьяси (Сапонара 83)

: Дзакканьи 15, Давидович 38, Стураро 40, Илич 69, Тамез 71, Фараони 84 - Нзола 13, Шабо 50

Имена Ивана Юрича и Винченцо Итальяно часто мелькают в новостях как кандидаты на пост главного тренера в сильных клубах. Между тем, их команды валятся. "Верона" проиграла семь матчей из восьми, четыре домашних подряд. "Специя" выиграла лишь два из 11-ти и проиграла шесть гостевых подряд. Правда, первой грозит разве что вылет из Топ-10. Она достаточно сильна и опытна. А вот второй грозит быстрое возвращение в Серию Б, ведь тур она начала лишь в двух очках над зоной вылета. И её мандраж, неуверенность были заметны.

Большей частью игра была медленной и некачественной. Хозяева забили дважды из офсайда, гости забили рукой. Последние нервничали больше и создавали меньше. Лишь кручёный удар Верде, чуть неточный. А их вратарь в самом дебюте тащил выстрел Лазаньи, блестяще вытащил удар головой Сальседо, при другом навесе ошибся, но Сальседо попал в упор в стойку. В начале второго тайма Проведель всё же пропустил после фланговой атаки, навеса Лазовича и удара головой Эдди. Затем киперы обменялись классными сейвами от штрафных ударов Димарко и Риччи.

Тем не менее, в таком неудачно складывавшемся матче "Специя" сумела добыть результат и прервать гостевую серию. Даже при том, что в последней стадии матча её атаки выглядели менее интересными, чем слабые контрмеры "Вероны". Кроме одной. Агудело отлично отдал пас вразрез, Сапонара в падении пробил мимо вратаря. Оба вышли на замену.

Критически важное очко для подопечных Итальяно. Тем более, что в предыдущих гостевых матчах они выглядели беспомощно. Да и в этом очень невзрачно. Зато характер вне родного города наконец-то проявили. Благодаря чему точно не опустятся в зону вылета по итогам тура. А "Верона" по его итогам может потерять десятое место.