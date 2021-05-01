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За Хауге поборются сразу два клуба

Италия
(1 голосов)

Норвежец может изменить клуб летом

За Хауге поборются сразу два клуба

Новина українською

Вингер "Милана" Йенс Петер Хауге заинтересовал "Саутгемптон" и "Удинезе". Об этом пишет Николо Скира.

Трансфер молодого таланта может произойти летом этого года, если "россонери" согласятся отпустить игрока.

В текущем сезоне норвежский вингер сыграл 18 матчей за "Милан" и забил 2 гола. Цена 21-летнего Хауге составляет 10 млн евро, согласно данным Transfermarkt.

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В статье: "Саутгемптон" Удинезе (Удине) Милан (Италия) Йенс Хауге
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Источник:
NicoSchira

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