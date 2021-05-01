Италия
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За Хауге поборются сразу два клуба
Норвежец может изменить клуб летом
Вингер "Милана" Йенс Петер Хауге заинтересовал "Саутгемптон" и "Удинезе". Об этом пишет Николо Скира.
Трансфер молодого таланта может произойти летом этого года, если "россонери" согласятся отпустить игрока.
В текущем сезоне норвежский вингер сыграл 18 матчей за "Милан" и забил 2 гола. Цена 21-летнего Хауге составляет 10 млн евро, согласно данным Transfermarkt.
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Источник:NicoSchira
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