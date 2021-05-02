Даже лучше, чем серии Шевченко. Руслан Малиновский в пантеоне украинских легионеров

В феврале-марте 2009-го года Андрей Воронин забил восемь мячей в шести матчах за берлинскую "Герту", тогда лидера Бундеслиги. В октябре-ноябре 2015-го Евгений Коноплянка за 18 дней забил два гола и отдал пять ассистов за "Севилью". В том числе два ассиста против "Реала", гол против "Манчестер Сити". В марте-апреле 2021-го в пантеон великих серий украинцев в лигах Топ-5 вошёл Руслан Малиновский. Четыре гола и шесть ассистов в шести матчах Серии А. И такого отрезка не было никогда ни у Воронина, ни у Коно, и ни даже у Андрея Шевченко. Веха истории украинских легионеров.

Весенний цветок

В прессе и среди болельщиков в Италии у Руслана сейчас репутация суперзвезды. Особенно - в местной прессе Бергамо, которая ранее была гораздо более строгой к нему, чем общенациональная. Eco Di Bergamo говорит, что весна заставила его "распуститься как цветок". "Он освещает штрафную площадку, зажигая бесконечное число свечей для своих партнёров по команде. "Он - источник игры, все лучшие ассисты его, его гол отличный. Он играет и вингера, и атакующего полузащитника, он работает за двоих, мы все были ошеломлены, когда Гасперини заменил его", - пишет Calcio Atalanta.

Именно реакция на ту замену в матче против ещё не добитой "Ромы" наиболее ясно показывала, насколько его репутация высока. "Он как всегда был ключевым игроком матча, после его замены команда страдала и постепенно умирала", - заявил Tutto Atalanta. Траектории его передач вразрез комментируют так: "Он играл с саблей в руке, точнее, в левой ноге. Она рисует траектории, которые зачастую невозможно остановить вратарю соперника. И это заставляет команду мечтать окончательно преодолеть ностальгию по Папу Гомесу. Голодный, решительный, вариативный. Теперь Руслан - незаменимый игрок".

Общенациональная пресса также не отстаёт, называя его незаменимым. Gazzetta Dello Sport, взявшая у него большое интервью, говорит о магии, о "горячей левой ноге". Его пасы, комбинации под его руководством, называют баскетбольный, его сравнивают с квотербеком в американском футболе, постоянно отдающим свои передачи на 30-40-50 метров. Вот только квотербеки отдают их руками. Ногой тяжелее попасть.

Кстати, такие комплименты в адрес Руслана мы уже слыхали. В "Генке" его называли "архитектором", "магом", "презентором красивого футбола", "гала-Малиновским". Уже большая честь в команде, вырастившей Кевина Де Брейне, Сергея Милинковича-Савича. Но всё же то было в Бельгии. В Италии такие комплименты достаются только самым лучшим, самым ярким. И в последние 40 дней Руслан среди них.

Новый Гомес

В чём секреты такого успеха именно сейчас, весной? Они, вообще-то, на поверхности. Ещё в Бельгии были заметны его проблемы с физической выносливостью, причём именно после тренировочных сборов в межсезонье. Из них он выходит выжатым, уставшим, и потому осенью слабее. Так было в "Генке", так и в "Аталанте". Зато весной, когда Еврокубки заканчиваются и нагрузка меньше, Руслан расцветает. И в сезоне 2019/20 он начал блистать в марте, затем отдохнул во время локдауна и блистал в июне, и лишь в середине июля устал и ослабел. Сейчас он проснулся после вылета из Лиги Чемпионов.

В сезоне 2020/21 ещё и добавился коронавирус, для полного восстановления от которого, как заявляет Руслан, понадобился месяц. А также грыжа, с которой пришлось играть. "Я постоянно ощущал боль. Особенно - во время спринта. После матча против "Лацио" в сентябре я с трудом мог ходить. Я не мог работать на полную, а в Серии А, если ты не готов на сто процентов, очень тяжело. Сейчас наконец-то я чувствую себя очень хорошо физически. Такого в этом сезоне никогда не было". Заметно. Хотя бы в том, что его лицо после матчей уже не залито литрами пота, как было год, два, три назад.

Есть, разумеется, и психологические причины. Его брали в "Аталанту" как "вице-Гомеса", так и называли в прессе. Рассчитывая, что будет подменять Алехандро, а затем и заменит его. Однако капитан играл блестяще и не собирался уходить. Что, разумеется, ухудшало настроение его дублёра. Да, осенью Папу вдруг поссорился с Джан Пьеро Гасперини и был выброшен из клуба, что открыло путь. Но и сразу же повысило в разы давление на возможных преемников. Которых набралось немало. Пессина, Пашалич, Миранчук. Было ясно, что сразу заполнить такую большую дыру никому не удастся. Нужно время.

"Я чувствовал давление после ухода Гомеса, потому что знал, что люди ожидают от меня большего. Первый год в Италии всегда нужен для изучения языка, адаптации, но во втором уже ожидают качественного прыжка. Я не играл в свой лучший футбол и знал, что должен выдавать больше". И вправду, не так просто заменить капитана, лидера, легенду. Возможно, лучшего игрока в истории клуба. Спросите у Александра Заварова, которому пришлось заменять Мишеля Платини в "Ювентусе".

Осложняли ситуацию и попытки Гасперини перестроить командную игру. Тренер, четыре года говоривший только об атаке, начал раз за разом прямо заявлять, что ему надоели провалы в обороне и что он хочет видеть гораздо более сбалансированную команду. Для такой ни Гомес, ни вице-Гомес ему не был нужен. Потому его любимцем стал опорник Пессина, и занявший позицию бывшего капитана. Мощный, отбирающий мяч, постоянно двигающийся, играющий в одно касание, заходящий в штрафную без мяча. Интенсивный вертикальный игрок. Игравший отлично до того, как заболел коронавирусом.

Новая "десятка"

Только из-за Ковида Малиновскому удалось сдвинуть Маттео. И после того, как сам Руслан начал играть в одно касание и появляться в штрафной. Большое тактическое изменение. Гасперини сам это объяснил. "Он приходил к нам игроком центра поля. Я переделывал его в атакующего полузащитника, в стиле Йосипа Иличича. У него есть мысли, удары, он может много забивать и ассистировать. Он долго страдал с этим переходом. Он также заигрывался с мячом. Но теперь он наш решающий игрок". И вправду, он стал просто настоящей "десяткой", без лишних движений, черновой работы, от которой уставал.

Ранее украинец слишком увлекался дриблингом, начиная его из глубины поля и выдыхаясь и теряя мяч ещё до штрафной соперника. Слишком часто теряя мячи. Сейчас его дриблинг начинается гораздо ближе к штрафной. Увлекался и ударами издали. Когда они попадали - это было замечательно, но многие разбазаривались. Гасперини даже пытался отговорить от них. В этом сезоне он в целом бьёт по воротам реже, издали пробивает почти в два раза реже, зато из пределов штрафной, откуда шанс забить, естественно, выше, пробивает в полтора раза чаще. А в последние 40 дней контраст ещё больший.

Корректировка стиля "Аталанты" на более осторожный также пошла ему на пользу. Снижение интенсивности высокого прессинга, появившееся желание начинать прессинг лишь в среднем блоке, временное отступление назад, явное уменьшение процента владения мячом, больший акцент на контратаки - все эти изменения в стиле игры бергамцев стопроцентно на пользу не любящему прессинг и тесноту, вертикальному игроку Малиновскому. Он теперь разворачивает замечательные контратаки, получая простор для них. А на просторе с его умом, техникой и наглостью его крайне сложно остановить.

Поначалу говорили о том, что переход команды на схему 4-2-3-1 стал решающим для украинца. В этой схеме он номинально играет на правом фланге, но на самом деле получает простор и постоянно смещается в центр. Однако схема продержалась три матча (и в плане командного баланса не впечатлила), а Руслан феерит уже в два раза дольше. Появляясь и на правом, и на левом фланге, и в центре. А главное - в штрафной оппонентов. Откуда сделал два гола и ассист в последних двух матчах. Именно в стиле его игры, в большей нацеленности на ворота и мобильности без мяча дело, а не в схеме.

У себя дома

И, разумеется, очень важный фактор успеха - социальный. Всё обожание болельщиков, которое испытывали к Гомесу, никак не переносилось на его супругу. А вот семью Малиновских в Бергамо любят. И получают любовь в ответ. Слова Роксаны о том, как приятно возвращаться из отпуска в Бергамо, где город назван "любовью" и "домом" (она говорит, что хочет остаться здесь и после окончания карьеры игрока Руслана), вызвали восторженные комментарии. Как и слова супруга, гордящегося тем, что его дочь Оливия "из Бергамо". "Я благословенен между тремя женщинами - Роксаной, Оливией и "Богиней".

Руслан поздравил партнёра по команде Робина Гозенса с выходом автобиографии и даже заявил, что вместе с Роксаной по этому случаю начнёт учить немецкий. А в голосовании на официальной странице клуба в Facebook за лучшего игрока команды в апреле он заявил, что голосует за Муриэля. При том, что главный кандидат - он сам и сейчас лидирует. При том, что Серия А несправедливо (ИМХО) признала лучшим игроком апреля колумбийца, хотя украинец набрал в два раза больше очков по схеме "гол+пас" (8:4). И такие вроде бы маленькие добрые жесты сплотили его и семью с командой, с городом.

Лидер

Голом против "Ювентуса", принесшим "Аталанте" первую победу над ним в лиге за 20 лет, Руслан уже вошёл в историю. А теперь хочет ещё две - второе место по итогам сезона впервые в истории "Богини" (она начала 34-й тур как раз второй) и Кубок Италии (финал против "Ювентуса" 19-го мая). Он ставит такие цели открыто. Он разговаривает как настоящий лидер и Топ-игрок, открыто говорит, что очень жалеет о потерях очков, не позволивших "Богине" в предыдущем и нынешнем сезонах побороться за Скудетто. В то время, как сам Гасперини о таком слове и слышать не хочет.

Он преодолел скептицизм тренера, вовсе не хотевшего его покупать, заменившего в Риме, усадившего в запас против "Юве". А изменить мнение упрямого Гасперини (которого сам Руслан называл самым брутальным тренером в его карьере, отмечая, что для него физическая готовность - на первом месте) - едва ли не большая победа, чем любая на поле. Теперь Гасп говорит об игроке на латыни, отмечая его Animus Pugnandi - страсть к борьбе. А защитник команды Берат Джимсити восхищенно называет его "Малибумски". За удары. Остаётся лишь не сбавлять темп и вести команду за собой и далее.